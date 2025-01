“Monitorare la situazione alla Pam di San Giovanni”

Arezzo, 08 gennaio 2025 – Il gruppo San Giovanni Civica, nel prossimo consiglio comunale in programma il 10 gennaio, presenterà una mozione a tutela del supermercato Pam di viale Giotto, in zona Oltrarno. "L'imminente chiusura del supermercato Pam-Panorama di via Alfieri ad Arezzo, prevista per l'11 gennaio, ha sollevato forti preoccupazioni tra lavoratori e cittadini, portando le sigle sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs a denunciare l'assenza di una chiara strategia imprenditoriale per il futuro dei punti vendita del territorio, inclusi quelli di San Giovanni Valdarno, Sansepolcro e Campo Marzio" hanno detto i civici, che hanno quindi deciso di portare la vicenda all'interno della massima assise cittadina. La proposta proposta pone l'accento sulla tutela del supermercato Pam di Viale Giotto, che rappresenta un servizio di vicinato essenziale per i residenti del quartiere Oltrarno e sulla necessità di un costante monitoraggio della situazione, in linea con quanto già avviato dal Consiglio Regionale Toscano, che ha approvato lo scorso 19 dicembre un ordine del giorno per l'istituzione di un tavolo istituzionale dedicato alla crisi dei supermercati Pam nella provincia di Arezzo.

Il gruppo consiliare di opposizione chiede inoltre un impegno da parte del sindaco e dell'amministrazione comunale a partecipare attivamente al tavolo istituzionale regionale, per salvaguardare i posti di lavoro e garantire la continuità del servizio offerto dal punto vendita di viale Giotto.“ L'eventuale chiusura di un punto vendita come il Pam di Viale Giotto - ha concluso San Giovanni Civica- avrebbe ripercussioni gravissime non solo sui lavoratori coinvolti, ma anche sull'intero quartiere Oltrarno, privato di un servizio fondamentale. È essenziale che le istituzioni, a tutti i livelli, facciano la propria parte per evitare che questa crisi si trasformi in una perdita irreparabile per la nostra comunità.” Il supermercato Pam di Arezzo, chiuderà definitivamente l'11 gennaio 2025, e sindacati hanno espresso grande preoccupazione per le ripercussioni che questa decisione avrà sui lavoratori, sulle loro famiglie e sul tessuto sociale ed economico del quartiere. Ma il timore si estende anche circa il futuro dei lavoratori della Pam del punto vendita di Viale Giotto a San Giovanni Valdarno e del Centro Commerciale Valtiberino di Via dei Montefeltro a Sansepolcro.