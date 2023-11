La Casa Museo Ivan Bruschi conclude il programma di eventi del mese di novembre con due nuovi appuntamenti per cittadini e turisti. Domnai giovedì 30 novembre alle 17.30, Franca Maria Vanni, Consulente della Sezione Numismatica della Fondazione Ivan Bruschi condurrà insieme a Carlo Sisi la conferenza "Monete e banconote dalle collezioni Bruschi e Bistoni. Un tesoro da scoprire".

Un ‘occasione per parlare delle monete metalliche e della collezione di carta moneta, oggi di proprietà di Intesa Sanpaolo, descrivendo gli esemplari più significativi: dai denari della Repubblica di Roma alle monete medievali, le banconote giapponesi di Edoardo Chiossone e quelle ungheresi i cui prototipi sono stati eseguiti da Gustav Klimt, fino a scoprire le banconote fatte fare da Napoleone per la campagna di Russia. Per l’appuntamento, ad ingresso gratuito, è consigliata la prenotazione allo 0575354126, tramite mail a [email protected] o con whatsapp al 3382283566.