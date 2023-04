"Momenti in fiore" L’outlet diventa un grande giardino

Il Valdichiana Village celebra l’arrivo della primavera e si veste di fiori, colori e profumi, nel segno di una stagione di eleganza, bellezza, risveglio della natura e rinascita. Si chiama "Momenti in fiore" l’allestimento che per i prossimi mesi vedrà la Piazza Maggiore trasformata in un giardino all’italiana con siepi di bosso a formare sentieri geometrici inondati di rose dai colori primaverili, nelle nuances dell’arancio, del rosa e del giallo. Molti anche gli appuntamenti collaterali in calendario, come laboratori a tema, attività per bambini e degustazioni, che arricchiranno l’esperienza di shopping e sapranno incuriosire grandi e piccini.

Domenica 16 aprile e domenica 14 maggio c’è "Ventagli in fiore" all’interno di piazza Maggiore la personalizzazione di ventagli di paglia. Una calligrafa li decorerà finemente con i colori sgargianti della primavera in orrio 15-19. Domenica 7 maggio "Cappelli in fiore" nello stesso orario. Sabato 13 e domenica 14 maggio "La più bella sei tu – Speciale Festa della Mamma", per regalarsi una seduta di trucco gratuita in collaborazione con alcuni degli store del Villaggio. Sabato 22 e domenica 23 aprile arriva il Flower Market, all’interno della piazza Maggiore verrà realizzato un vero e proprio Flower Market, con vendita diretta di bellissimi fiori e piante. Sabato 20 maggio "Anteprima Cantine Aperte per il Meyer".