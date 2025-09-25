Molin Bianco, Comitato si prepara ad opporsi al nuovo progetto

Arezzo, 25 settembre 2025 – “Ci risiamo. Ancora un nuovo tentativo, questa volta nel quadro del progetto Regional Air Mobility Ram promosso dall’Enac, l’ente nazionale dell’aviazione civile, interessante l’aeroporto di Molin Bianco di Arezzo” interviene Roberto Barone, presidente del Comitato Contro l’Ampliamento dell’Aeroporto Molin Bianco.

"Il progetto prevede l’adeguamento della pista, l’installazione di sistemi di navigazione e illuminazione, la creazione di aree per passeggeri e servizi a terra per svolgere rotte commerciali che si aggiungono alle attuali attività sportive e formative.

Il nostro Comitato, nato nel 2001 per contrastare un primo tentativo di ampliamento dell’infrastruttura non ha mai smesso di sorvegliare su eventuali nuove voglie espansionistiche.

Negli anni successivi è riuscito infatti a contrastare altri tentativi sia in Consiglio Comunale con vari atti d indirizzo, proposte di delibera di iniziativa popolare con più di 1500 firme di cittadini ed interrogazioni presentate dal sottoscritto quale consigliere comunale, con atti di significazione e diffida ed in sede di Valutazione Impatto Ambientale, argomentando con successo sulle conseguenze che un ampliamento ed un incremento del traffico aereo avrebbero comportato sull’ambiente, sulla sicurezza e sulla vita quotidiana degli abitanti delle zone di Tortaia e Pescaiola.

E questa volta si prospettano anche voli notturni con ulteriori nuove conseguenze, se, come auspica il presidente dell’Aero Club, le intenzioni si avvereranno con il coinvolgimento delle istituzioni e la collaborazione degli enti locali.

Abbiamo sempre ritenuto che già l’attuale localizzazione dell’aeroporto risulta alquanto problematica essendo molto prossima al centro abitato e che essa preclude qualsiasi possibilità, anche modesta, di innalzare l’attuale livello di servizio.

Abbiamo altresì ritenuto, rilanciando, che invece l’eventuale trasferimento dell’aeroporto in altra zona più idonea, che ovviamente non vada ad impattare con altre realtà di Arezzo e dintorni, permetterebbe di recuperare al servizio della città un’ampia area da adibire a parco urbano.

Pertanto, in base ai motivi sopra detti, il Comitato si prepara ad opporsi al nuovo progetto nelle sedi opportune perseguendo l’obiettivo definitivo: no all’ampliamento dell’aeroporto, sì al Parco Urbano di Molin Bianco".