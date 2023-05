Modifiche a traffico e sosta nel fine settimana per eventi e da lunedì per lavori stradali

Arezzo, 26 maggio 2023 – È il nono raduno degli ex appartenenti al 225esimo reggimento di fanteria Arezzo a inaugurare un weekend di eventi sabato 27 maggio: in una porzione di piazza Amintore Fanfani, prossima allo Sportello Unico e delimitata da apposita segnaletica, la sosta verrà interdetta dalle 7,30 alle 12 mentre dalle 10,20 alle 11 durante la sfilata dei partecipanti è interrotta la circolazione, per il tempo necessario al passaggio, del corteo, in via Petrarca e piazza Guido Monaco.

Domenica 28 maggio è la giornata della Scalata al Castello e in città la circolazione subirà importanti variazioni per tutta la giornata. Ne abbiamo dato notizia nel comunicato relativo alla manifestazione. A indicatore c’è poi un doppio appuntamento con il ciclismo: dalle 7 alle 18,30 è istituito il divieto di sosta con rimozione in zona G nel tratto compreso tra i civici 15 e 51 e lungo il viale d’accesso allo stabilimento Marconi.

Dalle 8,30 alle 12 e dalle 13,30 alle 18 per i veicoli che circolano nella rotatoria sulla S.R. 69 Valdarno scatta il divieto di immettersi nella S.P. 21 di Pescaiola in direzione del centro abitato di Indicatore mentre per quelli che percorrono la rotatoria della zona industriale Carbonaia a Ponte a Chiani non possono immettersi in via Molinara. Dalle 10 alle 11,30 il transito è interrotto per il tempo necessario a consentire il passaggio degli atleti e dei veicoli al seguito della gara a Indicatore zona G, S.R. 69 in direzione di Pratantico, via di San Leo, via Molinara, Chiusa dei Monaci, Ponte a Chiani, S.P. 21 di Pescaiola in direzione di Indicatore, S.R. 69, Indicatore Zona G. Il percorso sarà ripetuto 6 volte.

Per il trofeo in palio nel pomeriggio la partenza degli atleti è prevista alle 14,30 e l’ordinanza per la sospensione della circolazione lungo il percorso verrà predisposta dal prefetto di Arezzo in quanto la gara interessa più Comuni. L’undicesima edizione del mercatino dei ragazzi Calcit a Ceciliano comporterà dalle 6 alle 24 i divieti di transito e di sosta con rimozione nel piazzale ubicato tra l’edificio individuato dal civico 49/B e la rete ferroviaria Arezzo/Pratovecchio.

Anche il Raduno provinciale di auto e moto storiche Città di Arezzo è giunto all’undicesima edizione: dalle 14 alle 19 sono istituiti i divieti di transito e di sosta con rimozione in via Ricasoli. Non si sale verso il duomo e piazza del Comune neanche da via Buozzi a eccezione dei residenti che giunti però all’altezza dell’intersezione con via dei Palagi hanno l’obbligo di svoltare a sinistra.

È sospesa la disciplina di ztl B nelle strade raggiungibili dai varchi video-controllati di via Montetini e di via dei Pileati, i veicoli provenienti da piazza Madonna del Conforto giunti all’intersezione con viale Bruno Buozzi hanno l'obbligo di svoltare a destra, dall’accesso video-controllato di via di San Clemente sarà consentito il solo traffico locale.

Lavori da lunedì 29 maggio: fino a mercoledì 31 maggio chiude dalle 8,30 alle 17,30 il percorso pedonale di accesso al parco Pertini da via Venticinque Aprile. Fino a mercoledì 7 giugno, senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso e divieto di sosta con rimozione dalle 8,30 alle 17,30 in ambo i lati di via Tolomeo e nel tratto di via Copernico che va dall’intersezione con via Tolomeo al civico 11/B.

Fino a giovedì 8 giugno, senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso in via Romana presso il civico 167 per una lunghezza di 20 metri con orario 8,30 – 17,30. Fino a martedì 20 giugno è previsto un restringimento della carreggiata in viale Amendola nel tratto adiacente al civico 4 di via Camillo Golgi in orario 8,30 – 17,30.