Modifiche a sosta e circolazione per lavori ed eventi

Arezzo, 12 gennaio 2024 – Lavori stradali da lunedì 15 gennaio: fino a giovedì 25 chiude al transito dalle 8,30 alle 17,30 il tratto di via San Francesco che va dal civico 5 all’intersezione con via Cavour mentre scattano tra i civici 30 e 36 di via Cavour il divieto di sosta con rimozione e il senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso.

Fino a sabato 17 febbraio dalle 8,30 alle 17,30 il senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso è previsto in via Vittorio Alfieri dall’intersezione con via Giuseppe Chiarini a quella con via Eugenio Montale, in quest’ultima tra i civici 1 e 11, in via Giuseppe Chiarini dall’intersezione con via Romana a quella con via dei Paracadutisti d’Italia.

I cantieri aperti contemporaneamente non potranno essere più di due e saranno di lunghezza massima di 20 metri. Fino a giovedì 29 febbraio ancora senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso dalle 8,30 alle 17,30 tra il civico 43 di Rigutino Nocetella e il civico 32 di Rigutino Sud e tra il civico 45 di Rigutino Nocetella al civico 11 di Rigutino Selvetella.

Fino a venerdì 15 marzo, 24 ore su 24, è previsto il divieto di sosta con rimozione in ambo i lati di alcuni tratti di via Curtatone delimitati da segnaletica specifica con restringimento della corrispondente carreggiata.

Due invece gli eventi previsti per sabato 13 gennaio con le relative modifiche alla circolazione e alla sosta: l’apertura dell’anno giostresco con la cerimonia dei ceri in duomo comporterà dalle 17 e fino a cessate esigenze il divieto di sosta con rimozione in piazza San Jacopo, nel tratto di corso Italia compreso tra via Spinello e via Roma, in via Verdi, nel tratto di via Cavour compreso tra corso Italia e via Cesalpino, in via Cesalpino, nell’area di via Ricasoli sottostante il sagrato del duomo.

Tra le 18,20 e le 19 verrà interdetta anche la circolazione limitatamente al tempo necessario al passaggio del corteo storico. Il percorso è: corso Italia tra via Roma e via Cavour, via Cavour tra corso Italia e via Cesalpino, via Madonna del Prato tra via di Tolletta e via di San Francesco, via di San Francesco, via Cesalpino, via dell’Orto, via Ricasoli.

Da via Bruno Buozzi non si potrà salire verso il Prato a eccezione dei residenti e di chi deve andare al cimitero. All’altezza di via de’ Palagi si dovrà comunque svoltare su quest’ultima.

Da piazza Madonna del Conforto ci si potrà immettere solo su via Bruno Buozzi, in via Sassoverde è vietato l’accesso ai veicoli provenienti da via/piazza San Domenico e da via Madonna Laura a eccezione dei residenti.

Da piazza del Murello l’obbligo è di proseguire su via Sassoverde o di svoltare a sinistra. Ad Arezzo Fiere e Congressi c’è Arezzo Classic Motors con divieto di sosta dalle 8,30 alle 19 in via Fleming, via Spallanzani, via Ferraris.

In via Fleming e in via Morgagni scatta il senso unico di circolazione in direzione di via Guglielmino degli Ubertini nel primo caso e di via Spallanzani nel secondo. Gli stessi divieti si riproporranno per la giornata di domenica.