Moby Dick, festival delle conferme Un’altra edizione da tutto esaurito

di Francesco Tozzi

Il Moby Dick Festival si conferma anche quest’anno la manifestazione culturale di punta del Valdarno. L’edizione 2023 ha fatto registrare il tutto esaurito, con l’auditorium Le Fornaci gremito per tutto il fine settimana, nonostante il bel tempo che invitava ad abbandonare la cittadina per una classica gita fuori porta. Tante persone invece sono sì uscite di casa, ma con l’intento di incontrarsi, riflettere, scambiarsi idee e opinioni. Tre giorni intensi, quindici appuntamenti, relatori di calibro internazionale. Una kermesse iniziata sabato 20 maggio con il Premio Nobel per la pace 2022 Irina Scherbakova, protagonista dell’anteprima, un evento sold out che ha commosso il pubblico presente. Poi, nel week-end appena concluso, la passerella di super ospiti. Tra i più acclamati il premio Pulitzer per la narrativa 2018 Andrew Sean Greer, il politologo Vittorio Emanuele Parsi, la giornalista Francesca Mannocchi, l’immunologa Antonella Viola e il comico Antonio Ornano, che ha portato in scena uno spettacolo di cabaret.

È ormai di casa, invece, Massimo Recalcati, che quest’anno è stato al centro di un doppio incontro. Oltre all’intervento tenuto alle Fornaci, Recalcati ha fatto visita all’Isis Valdarno per dialogare con gli studenti delle scuole superiori della vallata. È stata l’occasione per affrontare i temi all’ordine del giorno nel mondo della scuola e per riflettere sulle questioni poste dall’autore nel libro "L’ora di lezione". Lo psicanalista ha tenuto il suo incontro all’interno dei Future Labs dell’istituto di viale Gramsci e l’iniziativa è stata trasmessa in diretta su YouTube, in modo da renderla fruibile a tutte le scuole della Toscana. Soddisfatto per la riuscita dell’evento il sindaco Sergio Chienni, che ha già dato l’appuntamento all’edizione 2024, l’ultima che lo vedrà con indosso la fascia tricolore. "Tocqueville diceva che ‘un’idea semplice, ma falsa, avrà sempre più peso nel mondo di un’idea vera, ma complessa’. Col Moby Dick Festival – ha scritto il primo cittadino di Terranuova sulla propria pagina Facebook – cerchiamo in ogni edizione di sovvertire questo assunto, offrendo il tempo e lo spazio per approfondire la complessità della realtà che viviamo. Anche questa sesta edizione é stata ricca di incontri che hanno lasciato un segno nei contenuti e nelle relazioni. Per questo ci tengo a ringraziare ancora una volta tutti coloro che hanno collaborato a dar vita al Festival".