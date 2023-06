"Mobilitati per la Pieve" Parla il Soprintendente dopo il recente crollo Ma ci vogliono risorse

di Alberto Pierini

Una colonna della Pieve che cade fa più rumore delle altre cento che restano in piedi. E il soprintendente Gabriele Nannetti lo sa bene, anche perché questa è la sua vita.

"Mi hanno svegliato i vigili del fuoco alle 3, in quella notte tra sabato e domenica".

La notte del crollo di una parte della colonna..

"Esatto: e già dal lunedì eravamo operativi con la nostra esperta

L’architetto Grifo..

"Certo, ha compiuto vari sopralluoghi e ha seguito l’emergenza come meritava"

La priorità era la messa in sicurezza..

"Sì, è stato fatto un intervento con una mantovana di protezione generale e sono stati installati dei ponteggi con lo stesso obiettivo"

Più la chiusura del sagrato..

"E’ stato necessario interdire l’accesso durante tutta la fase dei controlli"

Solo sulla facciata?

"No, nei giorni successivi abbiamo scandagliato tutti i fronti della basilica"

E le condizioni sembrano preoccupanti..

"La pietra arenaria è un materiale storico di finitura molto comune ad Arezzo e sappiamo quanto sia fragile. Porta con sè alcune criticità legate all’esposizione all’esterno"

Il quadro com’è?

"La colonna che ha avuto il cedimento è stata stabilizzata con elementi metallici. Ed è stata posizionata una rete: quelle presenti non erano risolutive"

E sul resto delle facciate?

"Sicuramente ci sono almeno altre due colonne che non stanno benissimo"

Grazie alle tribune della Giostra era facile vedere ad occhio nudo i problemi anche sul lato abside..

"Le difficoltà ci sono, era un problema noto ma siamo impegnati al massimo nella risposta"

Ci vogliono risorse importanti?

"E’ chiaro che si tratta di un intervento complesso ma l’entità economica non è stata ancora valutata fino in fondo"

Però un intervento sulla Pieve aveva già un suo finanziamento..

"Sì, sono fondi legati ad una legge del 2016 sulla messa in sicurezza antisismica".

Già un anno fa c’era stato l’annuncio di questo intervento poi mai partito..

"Siamo nel completamento del progetto esecutivo: credo si possa ipotizzare la consegna dei lavori entro la fine dell’anno"

Ma non hanno nulla a che fare con la facciata..

"No, è un intervento di messa in sicurezza sismica che riguarda in particolare il campanile"

Ma comunque un inizio: sul resto?

"Abbiamo affidato ad un restauratore il compito di stilare una relazione complessiva sulla base delle verifiche e dei monitoraggi eseguiti. Ce la consegnerà a breve"

Le prospettive?

"Stiamo procedendo in sintonia on la Diocesi, con il Vescovo Migliavacca, con gli uffici della curia: credo che la chiave sia di condividere anche la ricerca delle risorse indispensabili. Di sicuro il ministero farà la sua parte"

Sa che per Arezzo questo è un monumento imprescindibile..

"Certo ma lo è anche per noi: siamo stati impegnati al massimo per la messa in sicurezza e lo saremo per l’intervento definitivo".