Mobilità sicura e sostenibile insieme ad Aci. Un incontro sul nuovo Codice della strada

AREZZO"Mobilità sicura e sostenibile: cosa cambia con le recenti modifiche al codice della strada". La Borsa Merci ha ospitato un evento di fondamentale importanza per la comunità locale e nazionale. L’incontro, organizzato dall’Automobile Club di Arezzo, ha offerto un’opportunità unica per esaminare in dettaglio le recenti modifiche al codice della strada. Tra i relatori Lucia Vecere, dirigente ufficio mobilità e sicurezza stradale Aci, che ha illustrato le principali modifiche introdotte dalla Legge 177/2024, con un’attenzione particolare alle nuove sanzioni per la guida in stato di ebbrezza e all’uso del cellulare alla guida; Aldo Poponcini, comandante Polizia Municipale, che ha offerto una panoramica sull’applicazione pratica delle nuove misure e ha lanciato un appello ai giovani, sottolineando la necessità di una guida responsabile e consapevole. Prima dell’inizio dei lavori, il prefetto, Clemente di Nuzzo, ha sottolineato la crescente complessità della guida, dovuta alla presenza di nuove infrastrutture e dispositivi tecnologici e ha auspicato una rapida risoluzione della questione autovelox. Il presidente di Aci Arezzo, Bernardo Mennini, ha ribadito l’impegno dell’Automobile Club nel promuovere la sicurezza stradale.