"Mo’ Joe - The Music of Joe Henderson" La Jotc Open Orchestra e Daniele Malvisi live La Jotc Open Orchestra è protagonista dell'ultimo appuntamento della XXIX edizione del Festival delle Musiche. Daniele Malvisi sax tenore, accompagnerà la Orchestra nel concerto "Mo' Joe - The Music of Joe Henderson". Un'occasione unica per ascoltare i talenti del Centro Italia.