Mo’ Joe: concerto per la Giornata Mondiale del Jazz ad Arezzo

Un grande concerto al Teatro Petrarca per la Giornata Mondiale del Jazz. Questa ricorrenza, istituita nel 2012 dall’Unesco, ricade domenica 30 aprile e sarà celebrata per la prima volta nella città di Arezzo con l’evento "Mo’ Joe" a cura della Jotc Open Orchestra. Venti musicisti condivideranno il palcoscenico per un concerto in programma alle 21 che proporrà un omaggio alla musica del celebre sassofonista e compositore statunitense Joe Henderson, con un repertorio riarrangiato e riproposto in un’inedita versione orchestrale diretta dal maestro Francesco Giustini. L’ospite della serata sarà Daniele Malvisi, uno dei maggiori rappresentanti del sassofono jazz in Italia che vanta una carriera al fianco dei più grandi interpreti del genere e che arricchirà i vari brani come solista. "Mo’ Joe", patrocinato dalla Fondazione Guido d’Arezzo, è mosso da una duplice finalità: presentare per la prima volta in assoluto il disco d’esordio della Jotc Open Orchestra e portare in terra d’Arezzo i valori della Giornata Mondiale del Jazz. Questa celebrazione ambisce a evidenziare la rilevanza storica del jazz nella promozione del dialogo interculturale, del rispetto dei diritti e della dignità umana, nella lotta alle discriminazioni di ogni tipo e nella valorizzazione della gioventù nei cambiamenti sociali. In quest’ottica, il concerto sarà un’occasione privilegiata per coinvolgere la cittadinanza nella condivisione di musica, emozioni e incontri attraverso la dimensione orchestrale che rappresenta un veicolo di superamento delle differenze, di espressione dello spirito collaborativo e di condivisione. Il progetto Jotc Open Orchestra, infatti, è iniziatoin piena pandemia nel 2020 per avvicinare artisti del territorio che avevano necessità di condividere l’esperienza musicale. Compimento nella realizzazione del disco d’esordio monografico su Joe Henderson che, dopo una campagna crowdfunding, verrà suonato per la prima volta davanti al pubblico il 30 aprile al Petrarca.