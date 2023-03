Mistero sulla morte dell’oculista "Paolo non può essersi suicidato"

di Zoe Pederzini "Non sappiamo davvero cosa dire, siamo arrivati dall’America in aereo appena ci hanno informati". Queste le parole, in un italo-americano spiccato, di Frank Savoretti, cognato di Paolo Borri, oculista nato a Monterchi di 66 anni. Lo hanno trovato morto con un colpo di pistola in faccia il pomeriggio di lunedì in via del Seminario a San Lazzaro di Savena, vicino a Bologna. Ed è proprio lì, nel giardino della sua casa di San Lazzaro dove è stato rinvenuto il cadavere di Borri, che parla il cognato del professionista monterchiese: "Io e mia moglie, sorella di Paolo, viviamo nel Rhode Island, ma abbiamo sempre avuto contatti quotidiani con lui su FaceTime. Questa terribile notizia ci ha colti del tutto impreparati e non sappiamo davvero cosa pensare come abbiamo detto anche ai carabinieri - prosegue Savoretti – Paolo era un professionista affermato, amante del suo lavoro e con tanti progetti per la testa. Posso dirlo con chiarezza: mai abbiamo notato in lui pensieri suicidi". Si avvolge, dunque, ancora più nel mistero la morte dell’oculista monterchiese trapiantato in Emilia ritrovato cadavere lunedì, faccia a terra nel giardino della sua villetta. Aveva cappotto e zaino addosso e la sua Glock di fianco. Pistola su...