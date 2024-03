Misericordia, necessario un altro mezzo

CORTONA

"Aiutateci ad aiutare". Con questo motto il governatore della Misericordia di Cortona Luciano Bernardini (nella foto) lancia l’iniziativa per l’acquisto di una nuova auto da destinare ai servizi che l’associazione offre sul territorio. Lo fa attraverso il progetto "Muoversi & non Solo" dell’azienda Eventi Sociali S.r.l. di Arezzo" appena presentato nella sala del consiglio comunale. L’obiettivo è quello di acquistare di una Fiat Tipo sw 5 posti con i costi garantiti per i prossimi 4 anni. "L’auto – spiega Bernardini – servirà per far fronte alle varie richieste giornaliere che l’associazione svolge visto che 7 persone hanno necessità della dialisi e molte altre ci chiamano tutti i giorni per recarsi verso gli ospedali della provincia di Arezzo e molto spesso i nonni per essere accompagnati a fare quei servizi quotidiani che la famiglia per motivi di lavoro e altri non riescono a stargli vicino. Mi auguro che ci sia una risposta favorevole da parte del tessuto produttivo". Per Bernardini è anche occasione per fare il punto sull’attività dell’anno appena trascorso: oltre 7mila servizi tra emergenza-urgenza 118, servizi sociali e sanitari e 500mila chilometri percorsi. Ben 40 i volontari che prestano quotidianamente servizio.

"I commercianti, artigiani, professionisti e imprenditori del territorio avranno l’opportunità di sponsorizzare il progetto con una pubblicità etica e itinerante dal grande valore morale", confermano i responsabili del progetto Michele Laurenzi, Fausto Pratesi e Omero Mugnai di Eventi Sociali. "In più ci sarà un grande beneficio fiscale attraverso la fattura deducibile. Ognuno potrà essere la soluzione alle difficoltà delle famiglie più fragili che i volontari della Misericordia cercano di accontentare le richieste".