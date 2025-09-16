Misericordia e nuove ambulanze. Il primo mezzo è già arrivato. Abodi scrive alla mamma di Giulia

A fine mese sarà pronta la nuova ambulanza per la Misericordia di Terranuova. Nel frattempo la raccolta fondi prosegue al ritmo di 8.000 euro a settimana ed è già stata superata la cifra di 25.000 euro. Il traguardo è ancora lontano – il mezzo costerà 90.000 euro – ma i confratelli terranuovesi, soddisfatti, fin qui, della risposta della comunità, confidano di raggiungere la cifra entro fine anno. La nuova ambulanza arriverà a Terranuova i primi giorni di ottobre, finite le feste del Perdono. In questi giorni è in produzione presso un’azienda di Lastra a Signa.

Intanto la madre di Giulia Santoni, una delle tre vittime della tragedia del 4 agosto, ha ricevuto un’altra lettera personale, dopo quella di Eugenio Giani e della vice ministra Maria Teresa Bellucci. Quella del Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, che ha manifestato a lei e a tutta la famiglia vicinanza e cordoglio. Giulia, in Misericordia, svolgeva il servizio civile universale, servizio in cui Abodi ha mantenuto un coinvolgimento attivo.

Tante sono state, anche in questi giorni, le iniziative di solidarietà. A Modine, frazione montana del Pratomagno, si è svolto la settimana scorsa l’evento "Una piazza per Giulia", cui hanno preso parte tantissime persone tra cui il governatore della Misericordia Patrizio Italiano. Al termine della cena è stata fatta una donazione di 4.700 euro. A Le Ville di Terranuova, in occasione della festa di fine estate al centro polivalente, è stata effettuata una donazione di 1.300 euro. E si stanno muovendo anche le aziende.

La nuova ambulanza sarà presentata ufficialmente il 5 ottobre prossimo, in occasione della cerimonia per i 170 anni della Confraternita terranuovese. Quel giorno taglio del nastro anche di un secondo mezzo, donato da un volontario in ricordo di sua moglie. Per un atroce segno del destino, la benedizione del veicolo regalato alla Misericordia era stato programmato per le ore 18 del 4 agosto, con una messa. Il drammatico incidente di quel giorno, ovviamente, fece saltare tutto.

La prima domenica di ottobre la sede sarà ufficialmente intitolata a Gianni Trappolini e a Giulia Santoni e la giornata si concluderà con un momento di forte valore simbolico: la collocazione di un altare in pietra nel luogo dell’incidente, ai piedi dell’autostrada, a due passi dal ponte Leonardo, dove già oggi si trovano fiori e segni di ricordo. In quella terribile mattinata, oltre a Giulia Santoni e a Gianni Trappolini, operatori della Misericordia, morì anche il paziente Franco Lovari.