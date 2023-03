Misericordia e Fratres rilanciano il patto Qui si sperimenta un progetto nazionale

Nel 1989, per necessità legislative, Fratres e Misericordie si divisero formalmente. Una consociazione che esisteva dal 1971. Oggi la provincia di Arezzo diventa protagonista di un progetto pilota nazionale per la "rigenerazione del legame fra le Misericordie e la Fratres (donatori di sangue)". La nostra realtà è stata prescelta per l’alto numero di Confraternite presenti (ben 36) e altrettanti gruppi della Fratres (26). Ma soprattutto per la spinta propulsiva che a questo progetto nazionale è arrivato proprio dalla Misericordie aretine e dalle sezioni Fratres, fra le quali il legame, nonostante la separazione determinata dalle normative, non è mai venuto a mancare. L’incarico di sperimentare la novità dalle rispettive dirigenze nazionali, responsabilizza sia i quadri delle organizzazioni che i quasi 50.000 cittadini (6.000 donatori Fratres ed oltre 40.000 soci delle Misericordie). E’ una esigenza che parte dal basso e sarà resa concreta con i 10 passi operativi individuati e definiti. Nel salone della Misericordia di Arezzo si è svolto il primo incontro operativo nel quale è stato adottato il protocollo nazionale che prevede la creazione di un gruppo di lavoro interassociativo di livello "politico" e di uno operativo di livello tecnico che possa "inventariare" la reciproca situazione nel territorio.