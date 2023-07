Mini-vertice sul doppio voto, Barelli e Mazzetti incontrano Mazzetti a Ponticino Mini-vertice tra il capogruppo di Forza Italia alla Camera Paolo Barelli, il coordinatore provinciale Bernardo Mennini e la parlamentare Erica Mazzetti per discutere di europee e amministrative. Un'occasione per affrontare temi strategici per la provincia.