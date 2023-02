Minaccia i parenti con una roncola

Parente violento, scattano le manette. Mattinata di paura di due coniugi settantenni martedì scorso a Pergine. I carabinieri della locale stazione, infatti, sono intervenuti nella abitazione della coppia che aveva segnalato la presenza di un loro parente che, con fare minaccioso, all’esterno dell’appartamento, chiedeva di consegnargli le chiavi di casa minacciandoli con una roncola. La grande paura dei due è naturalmente sfociata con la telefonata alle forze dell’ordine arrivati in tenpi rapidi all’abitazione dei coniugi assieme all’aiuto di un’altra pattuglia, allertata per rafforzare l’opera di controllo nei confronti dell’uomo. Arrivati sul posto hanno, identificato il 38enne residente nel luogo già conosciuto dai militari per reiterati e ripetuti episodi di violenza e danneggiamento. Non contento della presenza dei carabinieri è continuato a restare proprio sull’esterno della casa, davanti al portone di ingresso, dove è stato sottoposto a rapida perquisizione nella quale è stato trovato in possesso di una roncola occultata sotto il giaccone. Ulteriori accertamenti hanno permesso di scoprire che nei suoi confronti era stato notificato il provvedimento di misura cautelare, ancora in essere, sommato al divieto di avvicinamento non solo alla coppia di parenti ma anche nei confronti di altre due persone, sempre residenti a Pergine, per reiterati comportamenti vessatori protrattisi nel tempo alla scopo di poter "estorcere" denaro che, di volta in volta, divenivano sempre più importanti. Posto in stato di arresto per violazione della misura cautelare, è stato giudicato per direttissima nel pomeriggio di martedì stesso con la convalida dell’arresto e la sua remissione in libertà. Inoltre è stato denunciato per tentata estorsione e porto ingiustificato di arma.

Massimo Bagiardi