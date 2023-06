Minaccia frane, valichi a rischio Corso per esperti della montagna "La prevenzione prima di tutto"

di Sonia Fardelli

Il Casentino alle prese con frane e soprattutto con i collegamenti con la Romagna che sono stati compromessi dalla recente alluvione. Il passo del Carnaio è ancora chiuso e nei Mandrioli si procede a senso unico alternato. Una situazione drammatica per le popolazioni della Romagna. In questa direzione va il corso organizzato da Officine Capodarno per ingegneri e professionisti per riconoscere i punti del terreno boschivo dove potrebbero verificarsi frane. Il 23 giugno si terrà una lezione sull’utilizzo del software SOSlope per la valutazione delle dinamiche d’innesco di frane superficiali sui versanti vegetati.

Il progetto è promosso dall’amministrazione di Pratovecchio Stia è anche teso a valorizzare le professionalità della montagna, creare valore e opportunità per chi qui vive e lavora. Attraverso l’elaborazione di dati relativi alla morfologia, pedologia e copertura forestale questo nuovo sistema permette di analizzare le principali dinamiche idrologiche e meccaniche che promuovono l’innesco di frane superficiali in caso di eventi piovosi critici. L’importanza della prevenzione sulle frane è sottolineata anche da Luca Santini presidente del Parco del Casentino, che da tempo si sta muovendo in aiuto delle popolazioni romagnole messe in ginocchio dalla recente alluvione.

"Grazie ad un impegno straordinario di istituzioni e volontari la situazione della viabilità si sta velocemente normalizzando – spiega Santini – I due passi che tagliano il cuore del Parco, Calla e Mandrioli, hanno avuto un impatto limitato. Anche sul Muraglione, per quanto in alcuni tratti si transita a senso unico. Si procede con bypass e facoltà di transito limitato ai residenti solo per alcune frazioni. Si tratta di fenomeni straordinari, che sporadicamente si sono sempre verificati e che vengono amplificati nella frequenza dai cambiamenti climatici, ma noi sappiamo che la gestione del territorio a foresta è la principale salvaguardia dalle catastrofi ambientali. La prova più lampante è l’invaso di Ridracoli, che in un altro contesto ambientale sarebbe vincolato ad interventi frequenti di svuotamento e che invece è tutalata da frane, smottamenti ed erosione dalla vigorosa vegetazione circostante".