Mille candele in strada Stasera la fiaccolata Ma ogni quattro giorni c’è una donna aggredita

di Lucia Bigozzi

Mille luci nel buio dell’orrore. Piccoli-grandi segnali di umanità. Così la città stasera scende in strada, impugnando candele come vessilli di libertà contro l’oppressione della violenza. Una fiaccolata in memoria di Sara Ruschi e la madre Brunetta Ridolfi, vittime di violenza.

Donne coraggiose, che hanno lottato fino all’ultimo respiro per salvarsi e salvare i figli (e nipoti) dalla furia di Jawad Hicham, in una notte di terrore nell’appartamento al terzo piano, con le finestre aperte su Porta San Lorentino. Nessuno le ha chiuse da una settimana.

Stasera gli aretini scendono in strada per dire basta e abbracciare idealmente i figli di Sara, un ragazzo di 16 anni e una bimba di due, il nonno ottantenne ora punto di riferimento, la roccia per loro che dovranno crescere senza mamma e nonna e con un padre che rischia l’ergastolo. Sono tanti stasera in strada, ed è bene così. Comune e Provincia con i massimi rappresentanti, associazioni, persone che vogliono esserci per dare testimonianza contro l’indifferenza.

Eppure, nonostante la mobilitazione, la violenza sulle donne resta un’emergenza. I dati del Pronto Donna, in "trincea" da sempre per accogliere chi scappa, spesso con i figli minorenni, da uomini senza scrupoli e da case ridotte a gabbie, mettono i brividi. Solo nei primi quattro mesi dell’anno, sono 28 i casi più gravi, quelli di donne uscite da casa per sfuggire all’aggressione. Prima che sia troppo tardi.

Sono persone accolte nelle strutture di primo soccorso, le prime 72 ore di un nuovo inizio. I numeri dicono che ogni quattro giorni c’è una donna aggredita e in pericolo. E da gennaio sono 126 i casi seguiti dalle operatrici del Pronto Donna di Arezzo e del punto di ascolto a Foiano, riferimento per tutta la Valdichiana. "Un trend in linea con i dati 2022: oltre 300 le persone che si sono rivolte al Pronto Donna", spiega Silvia Bucci del direttivo aretino. Nel 2019, prima della pandemia, i casi sono stati 290: un incremento di circa venti all’anno tra il 2021 e il 2022.

È dalla sede della struttura, in piazzetta delle logge del grano, che stasera (alle 21) muoverà il corteo lungo via Cavour, piazza San Francesco, piazza Guido Monaco. E ancora: via Petrarca, via Leoni fino a Porta San Lorentino, davanti alla casa di Sara e Brunetta dove mani anonime in questi giorni hanno lasciato mazzi di fiori e lumini votivi. Pronto Donna e il Quartiere giallo-cremisi promuovono la serata alla quale hanno aderito istituzioni cittadine e tante associazioni e comitati, tra i quali Orgoglio Amaranto. Proprio la società di calcio domenica ha invitato e accolto allo stadio il figlio di Sara (accompagnato da un amico e dallo zio): un gesto significativo di solidarietà.

In prima linea, c’è la scuola Margaritone che il ragazzo frequenta con profitto. Il preside Roberto Santi ha sollecitato alunni e prof a partecipare. E ci saranno. La luce di tante candele, illumina la speranza di chi non si arrende all’orrore.