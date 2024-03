"Mile’s Stones", omaggio a Miles Davis con l’Oida Jazz Quartet

Torna la stagione di musica da camera "Arezzo nascosta". L’appuntamento sarà ancora una volta nei luoghi più inusuali della città che apriranno le porte alla musica. La rassegna è realizzata da Oida, l’Orchestra Instabile di Arezzo e proporrà al pubblico un percorso di cinque tappe, più un evento ospite, in cui le varie formazioni da camera saranno protagoniste in spazi a volte inusuali, ma sempre rivolgendo agli spettatori un messaggio di bellezza, curiosità, e scoperta. A fianco della musica, ogni volta ci sarà un’azienda, un luogo, ed una voce della città che accompagneranno il pubblico anche in una visita guidata. Continuerà anche in questa edizione di Arezzo Nascosta la collaborazione con la delegazione Ais Associazione Italiana Sommelier, di Arezzo che proporrà per ciascuna data, una degustazione di vini in linea con il programma. Primo appuntamento oggi: il pubblico aretino potrà assistere al Concerto "Mile’s Stones", omaggio a Miles Davis ed eseguito da Oida Jazz Quartet con Federico Nuti al pianoforte, Francesco Sarrini al contrabbasso, Ivan Elefante alla tromba e Dario Rossi alla batteria. Miles Davis è stato un trombettista e compositore Americano che ha esteso il suo repertorio dal be-bop agli anni 80 anche se il Concerto vedrà protagonisti anche altri autori a lui contemporanei. L’evento si svolgerà alle 17,30 da "Vestri Chocolate" in Via Romana e prevederà, come sempre, una visita guidata alla cioccolateria un’ora prima dell’inizio del concerto allo scopo di incuriosire gli spettatori che verranno dolcemente accompagnati nei luoghi più nascosti di Arezzo, alla scoperta del "dietro le quinte" di aziende, fabbriche, chiese e musei. Per partecipare a questi emozionanti percorsi occorre fissare il proprio nome all’indirizzo [email protected] mentre non sarà necessaria alcuna prenotazione per assistere al solo concerto, al termine del quale ci sarà il consueto assaggio di un buon vino grazie alla collaborazione con l’Ais di Arezzo.