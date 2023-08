Migranti, superata la soglia dei 630 In arrivo altre ondate dopo gli sbarchi Finiti i posti per i minori rimasti soli

Non c’è posto più neanche per i bambini. I bambini non accompagnati, quelli che fuggono dai Paesi in guerra e sbarcano sulle nostre spiagge senza i genitori. Il risvolto più drammatico dell’emigrazione. E di fronte al quale la Prefettura come al solito sta facendo "miracoli". Il centro riservato ai ragazzi rimasti soli è quello di Bibbiena ed è inevitabilmente esaurito. Sono qualche decina i migranti dai pochi anni alle soglie della maggiore età accolti nelle nostre strutture. Ma è una priorità assoluta.

"Dove non arrivano gli spazi disponibili – ci risponde il Prefetto Maddalena De Luca con la solita disponibilità – riusciamo ad intervenire grazie alla grande disponibilità dei sindaci". In altre zone d’Italia proprio qui è scattata la protesta: perché tanti primi cittadini non ce la fanno ad andare oltre. In provincia qualche segnale c’è stato di disagio: ma per ora la risposta non manca.

In mezzo i frequenti vertici organizzati proprio dal Prefetto e che hanno visto la partecipazione quasi completa di tutti i sindaci. Fino all’ultimo di qualche settimana fa. Con mal di pancia qua e là politici ma anche disponibilità rinnovate: uno degli ultimi casi quello di Fraternita, che non è ritornata nell’elenco dei centri che partecipano ufficialmente all’accoglienza ma ha garantito i propri locali di fronte ad emergenze che a questo punto sono umanitarie.

E che non rallentano la pressione. Intanto vediamo i numeri: all’ultimo step di pochi giorni fa il totale dei migranti accolti in provincia è salito a 632. Quindi trenta in più rispetto al quadro di inizio mese. E quasi il doppio dell’accoglienza potenziale: un dato che fotografa le difficoltà di fronte in primis davanti al Prefetto e quindi ai sindaci chiamati in causa.

Ed è solo l’inizio di un altro momento decisamente complesso. A Marina di Carrara in sei mesi ci sono stati sei navi approdate con circa 800 persone. Ieri un nuovo arrivo, con 195 tra adulti e bambini.

Tutti salvati dai volontari delle Ong in una serie di operazioni sul mare, il mare aperto teatro di questi viaggi della speranza. E che spesso diventano viaggi della tragedia. Dal porto inizia poi la redistribuzione in giro per la Toscana ma in generale da tutta Italia. Perché i pullman in arrivo soprattutto dall’Africa prendono la direzione di Arezzo, e delle altre mete della regione, anche quando lo sbarco avvenga a Lampedusa o in Calabria. Un fiume in piena, che era stato però ampiamente previsto considerando le difficoltà dei Paesi al di là del Mediterraneo.

Quella attuale è una stagione ancora con possibilità di tanti arrivi. Perché la frenata, dicono gli esperti, dovrebbe scattare forse alla fine di settembre, in parte legata alle condizioni del mare, anche se non sempre frenano la paura o l’angoscia di chi vuole fuggire.

Qui il quadro dell’accoglienza cambia di poco: i soliti 350 posti o poco più. I Cas sono 54, da qualche giorno ha chiuso quello di Faltona, sparsi su tanti comuni, 43 dei quali destinati agli arrivi soprattutto dall’Africa. E i bambini rimasti soli non sono la maggioranza ma raramente mancano. Erano stati ad esempio nove a giugno nello sbarco dalla Ong Sos Humanity a Livorno. Nove tutti con meno di 14 anni e tutti senza i genitori. All’arrivo visita sanitaria, il supporto dei mediatori culturali per il muro della lingua, la fornitura di abiti caldi e generi di prima necessità. Vitto e alloggio sono garantiti dai centri. Almeno fino a quando il "miracolo" riuscirà.

Alberto Pierini