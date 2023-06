Migranti, riprendono gli arrivi I centri sono al tutto esaurito Ma l’accoglienza è garantita

Gira gira l’unico vero freno agli arrivi lo ha causato il maltempo. Perché per diversi giorni gli sbarchi si sono ridotti e con gli sbarchi anche i trasferimenti in pullman per il profondo entroterra, compreso quello aretino. Ma neanche il maltempo è in grado di frenare la paura o l’ansia di chi scappa dalla propria terra. E in questi giorni le porte, mai chiuse del tutto, si stanno riaprendo di scatto.

Il dato è aggiornato alla settimana scorsa e quindi assolutamente fresco. E segna un totale di 489 migranti nella nostra provincia. Siamo ad un passo da quota cinquecento. L’escalation si è fermata? No, c’è stato soltanto un freno nella crescita.

Ma anche qui con numeri tutti da interpretare. Dei 489 stranieri accolti nei centri di accoglienza allo stato attuale solo 75 sono i rifugiati ucraini. E’ stata a lungo una variabile che ha continuato a impennarsi, nei primi mesi dopo lo scoppio della guerra eravamo abbondantemente ben sopra quota cento.

Poi è iniziata la ritirata. In parte di chi ha trovato soluzioni più definitive rispetto all’accoglienza nei Cas, i centri di accoglienza straordinaria. Ma in parte anche di chi ha preferito tornare nel proprio Paese, barattando la sicurezza personale con il ricongiungimento con le loro famiglie, rimaste sotto i bombardamenti.

Eppure malgrado il progressivo calo di chi fugge dalla guerra in Europa, il totale delle persone accolte continua a crescere. Perfino nelle settimane della mini-frenata. E in vista c’è una stagione dove gli arrivi dovrebbero riprendere a lievitare, come al solito mettendo a dura prova la macchina dell’accoglienza.

Una macchina al cui volante c’è il Prefetto Maddalena De Luca, in uno degli incarichi forti legati alla sua carica. E’ lei alle prese con il reperimento di nuovi spazi: perché un dato, per fortuna, è certo, chi arriva deve essere accolto e accolto nel modo migliore.

Anche se la potenzialità delle strutture si ferma a 350 persone. Un tutto esaurito conclamato, il binario al quale rapportarsi tutti i giorni. La chiave è la solita: l’accoglienza diffusa è la linea sposata in particolare dalla regione Toscana. Non grandi strutture ma una miriade di piccole realtà. E per questo i Cas sono 54, sparsi su ben 36 comuni, 43 dei quali destinati agli arrivi soprattutto dall’Africa. Ad esempio nei giorni scorsi sono stati otto i richiedenti asilo destinati ad Arezzo da uno degli sbarchi di punta avvenuti a Livorno: in un colpo solo 88 persone, tra le quali nove bambini.

Erano nella Ong Sos Humanity: al suo arrivo a Livorno, tra le prime a sbarcare dopo alcuni giorni di pausa, i circa 90 passeggeri soprattutto provenienti da Pakistan, Siria, Egitto e Sudan. E dei nove minorenni sei avevano meno di 14 anni ed erano tutti non accompagnati e quindi senza i genitori.

All’arrivo l’iter è consolidato: visita sanitaria, il supporto dei mediatori culturali per superare il muro della lingua, la fornitura di abiti caldi e naturalmente di generi di prima necessità. Vitto e alloggio sono garantiti dai centri. E quando mancano gli spazi utili la linea prioritaria del Prefetto è quella di allargare sia pur minimamente la capienza dei centri esistenti per poi passare solo in un secondo momento all’apertura di nuove case.

Certo, c’è anche chi se ne chiude la porta alle spalle: o perché trova lavoro o perché non gli viene riconosciuto lo status di rifugiati. Ma quei letti di sicuro non hanno il tempo di freddarsi.

Alberto Pierini