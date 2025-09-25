Migranti, il patto del sud. I tre sindaci: "Sì ai Cpr". È polemica: "Disumani"

di Gaia Papi AREZZO Il confronto politico sulla sicurezza si accende ad Arezzo. L’ipotesi del governo Meloni di realizzare un Cpr – Centro di permanenza per il rimpatrio – dedicato agli immigrati irregolari con precedenti per reati come spaccio e violenza sessuale ha trovato il sostegno convinto del sindaco Alessandro Ghinelli, insieme ai colleghi di Grosseto e Siena. "Un modo semplice ma immediato per risolvere alcuni dei tanti problemi di criminalità che stanno vivendo le nostre città", hanno dichiarato i tre sindaci in una nota congiunta. Per Ghinelli si tratta di una risposta concreta a richieste di maggiore sicurezza che arrivano dai cittadini.

E’ di poche ore fa l’ultimo episodio registrato a Saione: un senza tetto, già destinatario di foglio di via, è stato segnalato dai residenti mentre defecava in un’aiuola davanti alla chiesa e avrebbe più volte aggredito verbalmente chi passava.

La vicesindaco Lucia Tanti ha commentato senza mezzi termini: "Se oggi avessimo un Cpr in Toscana questa persona non sarebbe più in città. Sostegno sì, ma per chi rifiuta supporto e regole la tolleranza è zero". Tanti ha sollecitato anche un ruolo attivo della Regione: "Accanto al lavoro della Polizia municipale, delle unità di strada e delle forze dell’ordine, ora serve che anche la Regione faccia la propria parte. Comune e governo stanno facendo la loro".

Arezzo, Grosseto e Siena hanno sottolineato l’importanza di una rapida attuazione della misura: "La soluzione di realizzare dei centri per chi commette dei reati particolari, come lo spaccio e la violenza sessuale, ci auguriamo che venga messa in atto al più presto". Ghinelli, Vivarelli Colonna e Fabio hanno ringraziato il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e il governo Meloni per la pronta risposta: "Grazie al Ministro e al governo che si sono mossi celermente per raggiungere l’obiettivo di abbattere la criminalità nelle nostre città".

Ma non tutti condividono questa linea. Dalle opposizioni è arrivata la critica più dura: "Il sindaco Ghinelli si entusiasma per i Cpr come se fossero una soluzione semplice – ha attaccato Tommaso Pierazzi, coordinatore provinciale del Movimento 5 Stelle – ma il 60% dei toscani rifiuta un Cpr nel proprio Comune. Se davvero funzionassero, perché non ne chiede uno ad Arezzo?". Per Pierazzi i Cpr sono "costosi e disumani", incapaci di risolvere i nodi reali della gestione dei flussi migratori. I Cinque Stelle propongono corridoi umanitari finanziati dall’Unione Europea, permessi di lavoro regolari e percorsi di inserimento, sottolineando come la Toscana sia tradizionalmente favorevole all’accoglienza dei minori vulnerabili.

Lo scontro politico si innesta su una realtà cittadina che negli ultimi mesi ha visto crescere le tensioni legate alla convivenza. Gli episodi di microcriminalità e di degrado alimentano la richiesta di risposte immediate. Non è un caso che il Comune avesse già adottato misure come le "zone rosse" per limitare la presenza di soggetti ritenuti pericolosi in alcune aree sensibili. Per la giunta Ghinelli i Cpr rappresentano lo strumento per "ripristinare legalità e sicurezza". Per l’opposizione, invece, sono solo uno slogan securitario che non affronta le cause strutturali.