Migranti, il caso Toscana "Ghinelli convinca Giani"

di Lucia Bigozzi

"Il Comune chieda formalmente alla Regione Toscana di aderire all’intesa Governo-Regioni sulla gestione dei flussi migratori". È la sollecitazione di Fratelli d’Italia, messa nero su bianco nell’atto di indirizzo depositato dal gruppo consiliare, primo firmatario Francesco Palazzini. L’iniziativa incrocia i numeri degli arrivi e delle strutture (i Centri di accoglienza straordinaria) che nell’intesa Governo-Regioni saranno destinatarie di risorse, attraverso i canali istituzionali, per migliorare il livello di accoglienza dei migranti e potenziare la capacità ricettiva dei 52 Cas presenti a livello provinciale.

Di questi, 11 ospitano profughi ucraini e 41 i migranti in fuga da conflitti, fame, soprusi. Il "no" della Toscana all’intesa già siglata da quindici Regioni, potrebbe avere effetti diretti sullo stanziamento delle risorse che il commissario Valerio Valenti destinerà per migliorare le strutture di accoglienza. Ma quale sarà l’impatto del no della Toscana sull’ammodernamento degli edfici che nell’Aretino accolgono 451 migranti? Solo dall’inizio dell’anno gli arrivi sono stati 147 (111 uomini e 4 donne) e c’è da ritenere che l’andamento costante degli sbarchi potrebbe aumentare i flussi nella nostra provincia. Anche per questo, Palazzini lancia un alert. "Se il presidente Giani non tornerà sui suoi passi, priverà la Toscana, e quindi anche il territorio aretino, di un’opportunità unica di ricevere risorse specifiche per fronteggiare l’emergenza migratoria". Soldi ripartiti nel primo stanziamento di 5 milioni (da rifinanziare tra sei mesi) "necessari a dare risposte immediate alle esigenze delle Regioni, delle associazioni impegnate nell’accoglienza dei migranti e degli enti locali coinvolti", avverte il consigliere comunale di Fdi, responsabile provinciale del partito sul dossier sicurezza.

Da Palazzo Cavallo, l’assessore Giovanna Carlettini che ha la delega all’immigrazione considera legittima l’iniziativa dei meloniani e rimanda al dibattito in consiglio comunale e, sopratutto, alla "decsione corale che sul tema assumerà la giunta". Conssidera "pregiudiziale il no della Regione" e auspica l’apertura "di un tavolo istituzionale di confronto perchè si tratta di una situazione emergenziale che va affrontata al meglio". Dunque, dal passaggio in giunta, scaturità la posizione del Comune rispetto alla linea Maginot tracciata dalla Regione. Ma è chiaro che il tema, dal livello nazionale a quello locale, resta tra le priorità da affrontare. Con i Comuni chiamati a un ruolo centrale, eppure sempre più con le "armi" spuntate, sul piano delle risorse.