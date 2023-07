Migranti: arrivi ormai quotidiani Altri sedici, tutti soccorsi in mare Siamo oltre 600, accoglienza critica

di Alberto Pierini

AREZZO

Ci manca solo di essere lambiti dal mare. No, almeno quello non ce lo possiamo permettere, provincia di terra siamo e di terra rimaniamo. Però per il resto il collegamento con le spiagge dei grandi sbarchi è ormai solidissimo. Nelle ultime ore sono arrivati altri sedici migranti.

Non è, sia chiaro, un quadro solo aretino. Il volume degli sbarchi dalle terre della disperazione è in aumento continuo: e con quello aumenta da parte del Governo il pressing sull’accoglienza.

Chi arriva deve essere accolto, su questo, per fortuna, non ci sono dubbi. E da parte sua la Prefettura dimostra da mesi una straordinaria capacità di trovare risposte efficaci anche nelle condizioni peggiori.

Ed è difficile definirle altrimenti. Perché gira gira, sia pur con qualche ritocco fatto in corsa, i posti potenzialmente disponibili sono poco più di 350, facendo il conto di quelli a disposizione nei centri di accoglienza. A fronte con gli ultimi arrivi abbiamo superato quota seicento.

E non è solo una questione di numeri. Si tratta anche della concentrazione che si è andata creando nell’arco di pochi mesi. Fermiamoci di nuovo ai dati. Il 13 aprile il totale dei migranti presenti nei centri era di 451 persone e allora, ricordiamo, era decisamente più alta la quota degli ucraini, che si è andata poi assottigliando nei mesi successivi.

Al 10 maggio eravamo arrivati a 486 stranieri ospiti in provincia, 82 dei quali in arrivo dal fronte di guerra europeo. Un mese dopo, stiamo parlando del 14 giugno, i migranti accolti erano saliti appena a 489: è vero che quel mese aveva coinciso con condizioni metereologiche complesse, che avevano frenato buona parte degli sbarchi. Ma non si poteva certo parlare di una corsa.

Tre settimane dopo erano saliti a 592: eravamo al 7 di luglio e con un calo della percentuale di ucraini notevole, in tutto solo 63 i rifugiati da Kiev e dintorni ancora accolti nei centri di accoglienti straordinari.

Ora di giorno in giorno il telefono della Prefettura suona: nell’ultimo caso per 16 migranti.

Uguale la loro provenienza: non solo perchè in arrivo dall’Africa ma anche perché sbarcati in Italia a Vibo Marina, la spiaggia a ridosso di Vibo Valentia.

Tutti hanno alle spalle momenti di paura: perché rientrano tra i migranti soccorsi in acque internazionali e portati al sicuro. A traghettarli verso la riva è stata infatti la nave Dattilo della Marina Militare. E’ uno di quei mezzi in grado di portare centinaia di migranti: nel caso dei nostri seicento, sbarcati nel pomeriggio di giovedì. A quel punto sono scattate le operazioni di identificazione e i controlli sanitari a cura dei medici dell’ospedale di zona e dei volontari della Croce Rossa. Di fronte al porto i pullman con i motori accesi per trasferirli non solo nei centri di accoglienza calabresi ma anche in quelli di fuori regione.

Tra cui la Toscana, tra cui Arezzo. Con il Prefetto Maddalena De Luca che come al solito ha saputo trovare la quadra. Sembra certo inevitabile che sia scattato l’utilizzo anche dei 14 letti messi a disposizione di Fraternita, in seguito al via libera arrivato nei giorni scorsi e che ha diviso la maggioranza. I centri di accoglienza però restano gli stessi, con una sola eccezione: all’album si è unita anche Sestino, allungando il numero dei Comuni con almeno una sede. Ma non bastano più a gestire l’ansia e le speranze di chi arriva. Non bastano a rispondere al mare.