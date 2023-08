Migranti, arrivano in centinaia L’appello del prefetto ai sindaci Emergenza almeno fino a ottobre

di Alberto Pierini

L’emergenza con il sorriso. E’ il marchio di fabbrica del Prefetto Maddalena De Luca, perfino davanti ad una curva da brivido. L’afflusso dei migranti in città e in provincia non accenna ad arrestarsi. E i segnali che arrivano dal mare sono inequivocabili.

"E’ chiaro – ci conferma con la solita franchezza – che fino a settembre avremo una fase di arrivi non banali. Anche se poi non sai mai quale sarà la vera portata".

Delle stime ci sono, anche se la Prefettura per prudenza e forse per equilibrio preferisce non sposarle. Si parla di un flusso di arrivi su agosto che può oscillare tra le 70 e le 140 persone, estremi di una forbice non proprio uguali l’una all’altra. E che su settembre dovremmo comunque muoverci in quella direzione.

Il motivo è anche intuibile: chi arriva a suo rischio e pericolo, con alle spalle la morsa della paura e dell’angoscia, arriva dal mare. E l’estate è il momento migliore, specie considerando quali siano le condizioni delle "carrette" che tentano di portarli a destinazione. In sintesi dagli attuali oltre seicento ospiti dei centri di accoglienza arriveremo ad un totale vicino alle 800 persone. E a quel punto saremmo quasi ad un triplo della capienza potenziale esistente.

E d’altra parte senza un trend di questo tipo non sarebbe pensabile un vertice in Prefettura di questa portata il primo di agosto. E faccia a faccia vero è stato. Primo perché i sindaci e i loro rappresentanti coprivano quasi tutti i comuni. E secondo perché solo pochissimi hanno virato sulla presenza da remoto, quelle alle quali il Covid ci ha abituato.

Oggetto? Semplice: l’appello del Prefetto a moltiplicare tutti insieme gli sforzi per aumentare i centri di accoglienza. "Ho sentito il bisogno – spiega De Luca – di chiedere aiuto ai sindaci perché so quale sia la loro disponibilità: e in effetti ho toccato con mano anche stavolta la qualità della risposta".

E’ chiaro che la platea è variegata e raccoglie anche chi non vede poi tanto di buon occhio l’arrivo dei migranti: ma in questo caso è in ballo solo la risposta istituzionale ad un’emergenza. Ed è quella che il Prefetto ha voluto testare prima di arrivare a ulteriori arrivi.

"Per ora la rete dei centri resta quella e abbraccia 1617 comuni sul totale di quelli della provincia. Sono convinta che altri ne arriveranno". La condizione di base resta la solita, che è insieme anche un obbiettivo da raggiungere. "Il mio auspicio è di continuare a garantire un’accoglienza diffusa sul territorio, con gruppi di piccoli numeri ben sparsi dappertutto".

I segnali positivi sono arrivati al Prefetto da varie parti. A cominciare dalla risposta di Fraternita, che ha sollevato qualche mal di pancia nella maggioranza di centrodestra, per le eccezioni della Lega, ma che alla fine ha risposto all’appello che da lei era partito.

Tra l’altro al vertice di ieri non c’erano solo i sindaci. C’era il primo rettore proprio di Fraternita Pierluigi Rossi, che pure non rientra nella rete dell’accoglienza ai migranti ma ha voluto dare una risposta all’appello istituzionale che gli era arrivato sul piano dell’emergenza. E c’era anche il presidente della Provincia Alessandro Polcri, a conferma di quanto il Prefetto voglia rafforzare la rete della risposta.

E dall’incontro, a quanto risulta, sarebbe emersa un’apertura anche alle associazioni di volontariato per estendere ulteriormente il numero dei centri di accoglienza. Non semplici privati, beninteso, ma sempre soluzioni dove ci siano gestori a garanzia della sicurezza e del livello di accoglienza garantito. Nei giorni scorsi l’ultimo invio di migranti da Vibo Marina: 16 tra giovedì e venerdì. Gli ultimi di luglio: vedremo quali saranno i primi di agosto.