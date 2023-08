Migranti a Arezzo: la rabbia dei sindaci, vitto e alloggio non bastano. Serve un piano di integrazione o c'è il rischio tendopoli

"Non vogliamo le tendopoli, vogliamo un progetto di integrazione che renda sicuri e tutelati i migranti e i territori". I sindaci di diciassette comuni mettono nero su bianco l’avvertenza sul dossier migranti. Lo fanno con la nota che reca le firme dei primi cittadini di Talla, San Giovanni, Chitignano, Capolona, Castel Focognano, Castelfranco Piandiscò, Cavriglia, Loro Ciuffenna, Montemignaio, Poppi, Pratovecchio Stia, Subbiano, Terranuova Bracciolini, Bucine, Civitella, Foiano e Marciano. Il documento arriva dopo il vertice in prefettura per fare il punto sull’accoglienza. Una riunione voluta dal prefetto Maddalena De Luca che ha lanciato un appello proprio agli amministratori locali sulla disponibilità a individuare strutture dove ospitare i migranti.

I sindaci confermano la consapevolezza del problema e pure dell’urgenza nell’affrontare un’emergenza umanitaria. Tuttavia, "ridurre l’accoglienza a sola somministrazione di vitto e alloggio, è una strada molto pericolosa", sottolineano. La critica si appunta anche sugli effetti del decreto Cutro nelle realtà locali. "Si riversano sui Comuni costi sociali significativi e ancor più gravi per i migranti. A questo si aggiunge il paradosso che ci sono posti vacanti nelle strutture del Sistema di Accoglienza e Integrazione - nella provincia ci sono due Sai adulti e uno per i minori - che non possono essere assegnati ai migranti che arrivano ormai al ritmo di 60-80 al giorno, perchè la legge impedisce ai richiedenti asilo di accedere al Sai, riservato ai titolari di protezione e vulnerabili". Gli amministratori non si tirano indietro eppure chiedono che le persone abbiano "adeguati servizi di accoglienza e integrazione, a tutela anche delle comunità. E’ importante che la distribuzione venga fatta in modo ragionato ed equilibrato tenendo conto del numero di abitanti del singolo comune". Senza un progetto di integrazione obbligatorio, avvertono i sindaci, "il rischio di tensioni sociali e mancanza di sicurezza, è molto alto e genera la preoccupazione maggiore".

Gaia Papi