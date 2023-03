Miglior vinsanto Spazio alla tradizione

Un concorso per decretare il miglior vin santo tradizionale della Toscana. È stato indetto a Cortona dalla pro loco di Pietraia. Si tratta della terza edizione della manifestazione. La premiazione avverrà proprio oggi. L’appuntamento è fissato nella sala civica di Pietraia. La premiazione sarà anticipata anche da un convegno sul Vinsanto che parlerà di storia, tecnica, tradizione e commercio con l’intervento di tecnici ed esperti del settore. L’avvio dei lavori è previsto alle ore 17. Il concorso è rivolto ai produttori artigianali non professionisti di Vin santo Toscano prodotto da uve coltivate nel territorio toscano. Non è ammessa, quindi, la partecipazione di imbottigliatori professionisti, aziende agricole o similari, il cui Vinsanto è prodotto per fini di vendita e commerciali. Quest’anno oltre 40 i campioni arrivati.