Migliavacca: "Le armi non servono" E rilancia su giovani, lavoro e poveri

"Non ho dubbi, c’è un invasore e un Paese che è stato invaso: ma le armi non sono la risposta giusta". Andrea Migliavacca inizia l’omelia ben prima delle 18, l’ora della Messa del Vescovo. Per lui è il debutto in questa festa e lo ripete a tutti, con l’entusiasmo tipico di chi si sente ancora alla scoperta. Ma sui temi che contano va a dritto. "Ci vogliono idee creative, non possiamo continuare con questa escalation": il cardinal Lojudice lo segue da un passo, attentissimo. Siamo nel palazzo vescovile, tra i microfoni che dividono la mattina del Pastorale dai riti del pomeriggio.

E tra quali il Vescovo Andrea comincia a disegnare la futura pastorale. La guerra resta sempre sullo sfondo. Lo va a ripetere sotto l’immagine della Madonna del Conforto. "Vivo la giornata come una grande preghiera per la pace in Ucraina".

Ma non c’è solo l’Ucraina: c’è un Vangelo che mette al centro il vino. Il vino che manca dalla tavola degli sposi. "E’ quello che dà sapore alla festa e alla nostra vita" aveva detto in mattinata il cardinale di Siena, a tratti quasi impegnato a ricucire, attraverso la terracotta della Madonna del Conforto e quella tutta sua di Provenzano, le distanze tra noi e i cugini senesi. Ma Migliavacca va oltre. Cosa direbbe a quanti vengono in chiesa solo una volta all’anno, per la Madonna del Conforto?

"Li ringrazierei: anche perché chi sono io per giudicare la fede della gente?". Una pausa, si carica e riparte. "Chi viene un giorno solo potrebbe avere anche più fede di me". E non gli basta. "Non ho la presunzione di chi vuole convertire il mondo: dico solo che vorrei incontrarlo e parlarci anche fuori delle chiese".

E’ lo stile che diventa pastorale, mai espresso con tanta nettezza dal giorno del suo arrivo.

E che condisce nell’omelia con le sue priorità. La famosa mancanza del vino viene rovesciata: il bisogno di quello che non c’è e quindi di mettere al centro tanti protagonisti.

"Non hanno più vino? Lo possiamo dire ai giovani ’che siamo invitati a vedere come risorsa, come possibilità di sviluppo e apertura della nostra comunità’". E poi prosegue senza pause. Il volontariato, "che può moltiplicare la solidarietà verso i più poveri’". Il mondo del lavoro, con i suoi disoccupati e i costi che aumentano. Chiede intraprendenza per chi fa fatica: non solo personale. Spezza una lancia per "un modello di sviluppo sostenibile’". Punta il binocolo sull’ambiente "che noi feriamo così tanto, ma è la nostra vita". Torna sulla famiglia, si sposta sulle "fatiche delle nostre comunità civili ed ecclesiali, che vivono spesso al loro interno le divisioni e hanno difficoltà a vivere come città e popolo in cammino". Finora nella sua missione ha ascoltato.Ora sta completando il trasloco. Forse comincia il bello.

Alberto Pierini