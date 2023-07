Migliavacca: "La chiesa che vorrei" Largo ai laici, rete di parroci, giovani

di Alberto Pierini

Allora Vescovo, è finita la fase della ricognizione e inizia quella delle prime scelte operative?

"Sì, da settembre partirà una nuova fase per la chiesa aretina"

Andrea Migliavacca rompe gli indugi e lancia le linee della sua missione: in sintesi? Una conduzione delle parrocchie più collegiale e su territori vasti, spazio ai laici, i giovani protagonisti in Cattedrale, scuola della Parola nelle chiese, attenzione al sociale e alla politica.

Da cosa partiamo?

"Beh, intanto daremo il nostro contributo al cammino sinodale nazionale ma per applicarlo anche nelle nostre chiese"

Novità per le parrocchie?

"Sto pensando ad un progetto di riforma che renda più collegiale la gestione, pur tutelando il ruolo del parroco"

E il percorso?

"Ho chiesto alle zone pastorali di costituire gruppi di lavoro autonomi: idee, proposte, soluzioni entro l’autunno. Per partire a fine anno"

Pensa anche a rafforzare la comunione dei parroci su territori più vasti?

"Certo,la forma sperimentale di condivisione tra sacerdoti oltre i confini di una singola parrocchia va portata avanti"

Dove per esempio?

"Il centro storico è una base di assoluto interesse per le sue caratteristiche. Però.."

Però?

"Vorrei che anche in queste soluzioni avessero una parte i laici"

Li vuole al centro della diocesi?

"Penso ad un’armonia per risposte più concrete e più efficaci"

In Italia al centro c’è l’unificazione delle parrocchie..

"Deve essere un percorso: il primo passo è la collaborazione pastorale"

E per la curia?

"Il mio obiettivo è arrivare ad un ripensamento: nel quale i ruoli di responsabilità non escludano quelli collegiali di gruppi di lavoro più ampi, sempre rafforzati dai laici"

Anche in posizioni strategiche?

"Dall’economato alla pastorale ogni ambito può essere coinvolto"

Ma si arriverà anche alle nuove nomine?

"Certo: con l’inverno arriveremo al rinnovo del consiglio pastorale e del consiglio presbiteriale"

E per le parrocchie?

"Già entro la fine di luglio saranno comunicate alcune novità"

Quindi non a San Donato..

"No, quest’anno lo faremo prima: San Donato sarà uno spazio di riflessione sul nostro patrono"

E la priorità dei giovani?

"Lo snodo sarà la partecipazione a Lisbona alla Giornata mondiale: saremo 300, ci sarò"

Ma nella vita di tutti i giorni?

"Ho scritto una lettera ai parroci nella quale chiedo tra le altre cose centralità assoluta ai giovani nelle parrocchie"

Idee più concrete?

"La Cattedrale dovrà diventare un polmone per chiamare ed ascoltare i ragazzi"

La sua priorità ambientale?

"Lavoreremo forte sulle comunità energetiche: un contatto è in corso tra diocesi ed enti che seguono questo filone. Metteremo in campo parrocchie e istituti"

E la formazione? Continuerà con le sue trasmissioni in streaming dal caminetto?

"Sì ma non solo. Il collegamento in rete aiuta chi non può muovesi da casa. Ma dall’autunno mi muoverò scegliendo ogni volta una chiesa diversa"

Torniamo al rapporto diretto..

"Sì, torniamo soprattutto alla possibilità di interagire, è fondamentale per la scuola della Parola"

E i luoghi forti della diocesi?

"Camaldoli vorrei riprendesse un ruolo di formazione socio-politica e un centro di formazione della vita della diocesi"

Per gli 80 anni del Codice..

"Appunto, il modo migliore per attualizzarlo"

E per La Verna?

"Settembre sarà un mese decisivo, il centenario delle Stimmate: l’ideale per accendere i riflettori della diocesi sul Santuario. E ancora..

E ancora?

"Il rafforzamento della Caritas e il rilancio del volontariato in collaborazione con la Misericordia"

Un’altra equipe..

"Sì, mi piace il gioco di squadra"