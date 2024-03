Migliaia di file nel computer. Accusato di pedopornografia

Migliaia di file pedopornografici nel computer e video equivoci con la figlia di appena tre anni. Per questo un aretino di 38 anni è stato rinviato a giudizio dal gip di Firenze Antonella Zatini, competente per legge mentre il processo si svolgerà nei prossimi mesi di fronte al collegio del tribunale di Arezzo.

La delicata vicenda familiare evocata in un’aula di giustizia nasce nell’estate 2021: ad accusare il padre è l’ex compagna e madre della bambina (difesa dall’avvocato Cristina Moschini) che sarebbe stata anche al centro delle attenzioni morbose del genitore che finirà a processo non solo per pedopornografia ma anche per le molestie sessuali alla piccola.

Secondo l’accusa sostenuta dal pubblico ministero Sandro Cutrignelli l’uomo, un impiegato incensurato difeso dagli avvocati Marco Cocchi e Niki Rappuoli, avrebbe conservato in un personal computer oltre mille file che riprendono minorenni in atti sessuali. Ad aggravare la sua posizione ci sarebbero anche video che lo riprendono in atteggiamenti sessualmente equivoci con la bambina in una piscina gonfiabile nei dintorni di casa.

Una situazione particolarmente complessa che il processo che inizierà nei prossimi mesi dovrà chiarire. Il padre sotto accusa si dichiara innocente e al centro di un clamoroso equivoco che i legali si dicono pronti a dimostrare durante le udienze del processo. L’accesso intenzionale a siti contenenti materiale pedopornografico è disciplinato dal secondo comma dell’articolo 600-quater del codice penale e punisce con la reclusione fino a due anni e la multa non inferiore a mille euro.

La molestia sessuale invece è, tecnicamente, una contravvenzione punita con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a 516 euro. Diversamente, la violenza sessuale – reato decisamente più grave – è punito con la reclusione da sei a dodici anni. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali, abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa o traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

Se il caso di violenza viene considerato di minore gravità, la pena può essere diminuita in misura non eccedente i due terzi, ferma restando l’applicazione delle circostanze aggravanti o attenuanti. La persona offesa potrà, comunque, ottenere delle sanzioni accessorie, come l’obbligo di allontanamento dell’autore del reato e il divieto di frequentare le zone vissute dalla vittima.

Federico D’Ascoli