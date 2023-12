"Microcosmo", le opere di Laura Serafini alla Fraternita dei Laici

Da oggi al 7 gennaio il Museo della Fraternita dei Laici ospita "Microcosmo" la personale di Laura Serafini a cura di Laura Davitti. La mostra MicroCosmo presenta le opere dell’artista aretina che nascono dall’utilizzo di antiche mappe come supporto. Partendo da monocrome mappe idrografiche, carte militari, rilievi topografici, cartamodelli, prende vita il lavoro di stratificazione, attraverso il sapiente uso di grafite, carboncino, acquerello, sanguigna, china e colori ad olio, in cui le linee, i numeri e i dettagli tecnici vengono inglobate alle figure femminili, sorte da colori delicati e da un lieve ma deciso tracciato, in un mistico dialogo tra la rappresentazione di ciò che è misura, calcolo e la spiritualità dei corpi. In alcuni elaborati più recenti il tracciato terrestre muta e si evolve a quello celeste, blu cobalto, divenendo mappa stellare. Le figure femminili sono le protagoniste privilegiate nelle opere dell’artista ispirata dalle figlie, muse e specchio di un femminile da decodificare. Le linee dei rilievi montuosi e fluviali interagiscono e si unificano al tratto lieve ma sicuro delle figure rappresentate. Chiara è l’ispirazione ai grandi maestri del passato per lo studio accurato della figura umana, il tratto pulito, essenziale e l’uso sapiente del chiaroscuro con leggeri punti di luce. Lo sguardo della giovane donna rappresentata nell’opera Arbitrio N. 3 (spaziotempo) sembra richiamare l’espressione delle Madonne di Piero della Francesca. Nelle opere dell’artista i rilievi, il tracciato di fiumi e i segni del lavoro dell’uomo sul territorio, entrano a far parte nelle figure delicatamente accennate, a tratti eteree, rappresentando la linfa fluente vitale dei corpi classicheggianti, in un racconto dove il microcosmo è espressione del macro. Oggi alle 16 si terrà il vernissage della mostra alla presenza dell’artista, con brindisi finale, a ingresso libero. La mostra sarà visibile tutti i giorni, fino al 7 gennaio 2024, dalle ore 10:30 alle ore 18, con il biglietto d’ingresso per il museo.