Microcosmo. Laboratorio didattico in Fraternita

Il nuovo anno inizia con un nuovo laboratorio didattico al Museo della Fraternita dei Laici in piazza Grande. Il laboratorio è rivolto ai bambini a partire dai 5 anni, e agli adulti, ed è dedicato alla mostra Microcosmo di Laura Serafini in corso al museo di Fraternita.

Domenica 14 gennaio, dalle ore 15:00 alle ore 17:30 i bambini ma anche i genitori e gli adulti che vorranno partecipare, scopriranno le opere dell’artista aretina, realizzate su vecchie mappe topografiche che in alcuni casi evolvono in mappe stellari. "Parleremo quindi di costellazioni, stelle, mitologie, mappe e realizzeremo un laboratorio didattico creativo riguardante queste tematiche" dicono gli organizzatori. Il costo per poter partecipare è di 12 euro a bambino e 10 euro per gli adulti. I posti sono limitati e si consiglia la prenotazione quanto prima chiamando al numero: 0575 24694. Laura Serafini, artista aretina pluripremiata in Italia, espone alcuni suoi lavori al Palazzo della Fraternita dei Laici fino al 31 gennaio. La mostra, curata da Laura Davitti e intitolata MicroCosmo, presenta le opere che Laura Serafini realizza attraverso l’utilizzo di antiche mappe monocrome idrografiche, di carte militari e di rilievi topografici.