Michelangelo Rapito, ultimo atto. Oggi si conclude la mostra delle trentamila presenze

POPPI

Hanno superato quota trentamila i visitatori che hanno varcato la soglia del Castello di Poppi, in occasione della mostra "Michelangelo rapito, capolavori in guerra dagli Uffizi al Casentino" che chiuderà ufficialmente i battenti oggi. Tanti anche gli studenti di istituti di ogni ordine e grado, circa 1700, che si sono lasciati affascinare dall’esperienza della mostra immersiva. "Michelangelo Rapito, è un evento che ha impegnato molto il comune di Poppi – ha commentato il sindaco Carlo Toni – ma che ci ha regalato anche molte soddisfazioni. Protagonista di questo successo anzitutto è il Casentino, che tanto ha dato durante la Seconda Guerra mondiale in termini di vite, coraggio, resistenza e che per cinque anni ha protetto l’immenso patrimonio artistico dei musei fiorentini riconsegnandolo all’ammirazione delle generazioni future". Sold out anche le visite guidate, in programma per oggi, con la curatrice della mostra Alessia Cecconi, prese letteralmente d’assalto, tant’è che da giorni i posti sono esauriti. Un grande successo di pubblico per la rassegna, che ha richiamato numerosi appassionati e non solo, che fin dal titolo evoca il caso della perduta Maschera di Fauno attribuita a Michelangelo. Uno tra i più misteriosi e intriganti casi relativi alle vicende che legarono indissolubilmente il Casentino al salvataggio del patrimonio artistico di Firenze. La maschera, trafugata dai nazisti dal Castello di Poppi e mai ritrovata, per sfuggire ai bombardamenti era stata infatti posta in custodia nell’antico maniero, insieme a centinaia di capolavori degli Uffizi e dei musei fiorentini.

S.D.