"Michelangelo rapito". Ultimi giorni per visitare la mostra al castello

Restano pochi giorni per visitare la mostra al Castello di Poppi, inserita nel programma degli Uffizi Diffusi, "Michelangelo rapito – Capolavori in guerra dagli Uffizi al Casentino", che ricostruisce il salvataggio del patrimonio artistico fiorentino durante la Seconda Guerra Mondiale. In occasione dell’ultimo giorno dell’esposizione, domenica 28 gennaio, sarà possibile prenotare una visita guidata gratuita con la curatrice della mostra Alessia Cecconi. Un grande successo di pubblico per la rassegna, che ha richiamato numerosi appassionati e non solo, che fin dal titolo evoca il caso della perduta Maschera di Fauno attribuita a Michelangelo. Uno tra i più misteriosi e intriganti casi relativi alle vicende che legarono indissolubilmente il Casentino al salvataggio del patrimonio artistico di Firenze. La maschera, trafugata dai nazisti dal Castello di Poppi e mai ritrovata, per sfuggire ai bombardamenti era stata infatti posta in custodia nell’antico maniero, insieme a centinaia di capolavori degli Uffizi e dei musei fiorentini. Per coloro che fossero interessati alla visite guidate con la curatrice Alessia Cecconi, è obbligatoria la prenotazione scrivendo all’indirizzo email: [email protected] o chiamando il numero 0575/502221.