Michelangelo rapito. Anche le scuole in fila al Castello di Poppi

POPPI

Tutti in gita a vedere la mostra "Michelangelo Rapito. Capolavori in guerra dagli Uffizi in Casentino". Il Castello di Poppi sta accogliendo le scuole della vallata che si uniscono alle visite da record, per un successo che va oltre le aspettative: quasi 20 mila i visitatori che dall’inaugurazione del 20 di luglio ad oggi, hanno varcato il massiccio portone del Castello per immergersi nel fascino della storia e nell’incanto delle immagini della mostra, visitabile fino al 28 gennaio 2024. Italiani e stranieri, famiglie e studenti, appassionati e curiosi hanno intrapreso un viaggio insieme alle iconiche opere d’arte che, durante la Seconda guerra mondiale, trovarono la salvezza nel Castello. Da settimane le scuole hanno programmato visite guidate abbinate a laboratori a tema, e ad ingresso gratuito grazie al sostegno dell’associazione culturale Prospettiva Casentino. L’allestimento, realizzato nell’ambito del programma degli Uffizi Diffusi, ruota attorno alla vicenda della famosa Maschera di Fauno attribuita a Michelangelo, trafugata dai nazisti nell’agosto del ’44, e mai ritrovata.