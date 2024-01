Michelangelo Rapito al Castello. La mostra scopre il suo catalogo

POPPI

Tante persone e molta curiosità a Villa Bocci di Soci per la presentazione del catalogo della mostra "Michelangelo Rapito, capolavori in guerra dagli Uffizi al Casentino", un evento, aperto fino al 28 gennaio al Castello di Poppi, che ha già registrato 28mila visitatori, oltre a 1500 studenti. Con la curatrice scientifica del catalogo Alessia Cecconi c’era Annalisa Venditti, giornalista del programma di Rai3 "Chi l’ha visto?" con la rubrica "Opere d’arte rubate", che presto lancerà un nuovo appello per la Maschera di Fauno, un tempo attribuita a Michelangelo e anche per le altre opere disperse.

"La presentazione del catalogo chiude il cerchio di un progetto di ricerca e di una mostra che ha visto da un lato un capillare coinvolgimento del territorio e della comunità casentinese e dall’altro un forte interesse a livello nazionale, confermato da ben 28mila visitatori – ha sottolineato la curatrice scientifica della mostra Cecconi – Con il racconto della vicenda anche a Villa Bocci, terzo deposito scelto dai musei fiorentini per la salvaguardia delle opere, si evidenzia il legame di questo territorio con una storia di respiro internazionale e di grande attualità: la salvezza del patrimonio artistico e dei valori universali".

Aspetto sottolineato anche dal sindaco di Bibbiena Filippo Vagnoli: "Il Casentino che accoglie e protegge. Un tempo la bellezza, oggi il futuro con nuovi cittadini e nuove opportunità. Credo che questa iniziativa rappresenti non solo un appuntamento culturale di grande rilievo, ma qualcosa di più che apre nuovi scenari per la nostra vallata". "Michelangelo Rapito è un evento che ha impegnato molto il Comune di Poppi – ha aggiunto il sindaco Carlo Toni – ma che ci ha regalato tante soddisfazioni. Era doveroso rendere omaggio anche a questo ultimo ricovero casentinese, così come a ottobre abbiamo coinvolto nel nostro progetto il Monastero di Camaldoli, altro presidio di bellezza. Il Casentino che tanto ha dato durante la Seconda guerra mondiale in termini di vite, coraggio, resistenza. Il Casentino che per cinque anni ha protetto l’immenso patrimonio artistico dei musei fiorentini riconsegnandolo all’ammirazione delle generazioni future". Un evento sostenuto anche dagli imprenditori di Prospettiva Casentino.

Sonia Fardelli