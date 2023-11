"Mia figlia uccisa dal cyberbullismo". Un padre racconta: abbracci, non like

Paolo Picchio è il padre di Carolina, la prima vittima di cyberbullismo riconosciuta in Italia. Ragazza solare, sportiva, intelligente, si tolse la vita nel gennaio del 2013, all’età di 14 anni, dopo la diffusione sul web di un video a sfondo sessuale. Creatore della Fondazione Carolina, con cui si impegna a favore della sicurezza digitale, Paolo Picchio ha partecipato a Castiglion Fiorentino all’evento internazionale Semplicemente Donna ed è stato premiato nella categoria "Personaggio uomo per i diritti umani". Mai come in questo momento c’è bisogno di parlare di cultura del rispetto e di contrasto alla violenza di genere. Oggi, un giorno dopo la ricorrenza della giornata mondiale per l’eliminazione della violenza contro le donne e a breve distanza dall’ultimo femminicidio della ventiduenne padovana Giulia Cecchettin. Le parole della sua famiglia, come quelle di papà Paolo e di chiunque si riconosca nel loro dolore, si levano a voce univoca.

Lei è impegnato a divulgare messaggi di conoscenza e di speranza.

"Io sono semplicemente un papà. Un papà di una figlia meravigliosa e piena di vita. La sua perdita mi ha lasciato un vuoto immenso, ma il suo messaggio mi ha spinto ad agire". Lei ha sempre alzato la voce e si è sempre impegnato nel restituire giustizia a sua figlia. È quello che sta accadendo anche oggi dopo l’ultimo femminicidio che ha scosso l’intero paese".

Perchè ha iniziato questa battaglia?

"Carolina, quando compì il terribile gesto, lasciò una lettera in cui scrisse ’Le parole fanno più male delle botte’, e insieme anche un messaggio di speranza: ’spero che adesso siate tutti più sensibili sulle parole’. Io non potevo lasciare quel foglio chiuso in un cassetto, Carolina mi chiamava ad agire in suo nome".

La storia di Carolina ha permesso di celebrare il primo processo sul cyberbullismo in Italia. E nel 2017 è stata approvata la prima legge sul fenomeno in Europa. Che cosa ha voluto dire per lei?

"Ancora devo ringraziare per tutto quello che è stato fatto in merito. Nel 2013 nessuno parlava del fenomeno del bullismo in rete, ma dopo il gesto di Carolina è stato dato un forte scossone a livello internazionale".

Lei ogni anno partecipa a centinaia di incontri e dialoga con moltissimi studenti. Qual è la cifra del suo rapporto con i giovani?

"All’inizio ero molto titubante perché stavo male emotivamente, avevo perso la gioia di vivere, ma poi l’ho riscoperta approcciandomi di nuovi ai ragazzi".

Qual è il suo messaggio per loro?

"Parlo loro dell’importanza del dialogo e dell’ascolto. Devono sapere che è possibile chiedere aiuto, a partire dalle persone che gli sono più vicine, i propri genitori".

Ieri è stata la giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Cosa si può fare per fermare l’escalation di violenza sulle donne?

"Bisogna partire dai giovani e insegnare loro la cultura del rispetto verso l’altro".

Com’è nata l’idea della Fondazione Carolina?

"Pensai: "Se hanno colpito Carolina che era una ragazza forte e vincente, allora molti altri ragazzi sono a rischio. Da qui l’idea di costituire la fondazione, grazie alla quale ho incontrato persone straordinarie come il segretario generale Ivano Zoppi e gli altri del team".

A dieci anni dalla scomparsa di Carolina, qual è il bilancio sul fronte del contrasto al cyberbullismo? Vede una consapevolezza maggiore?

"Assolutamente sì. I percorsi che abbiamo attivato stanno fornendo un valido supporto a molti ragazzi e ai loro genitori. Se i percorsi di educazione fossero stati attivi quando c’era Carolina, forse le cose ora sarebbero diverse".

Qual è il pensiero più importante che vuole trasmettere?

"L’importanza di interfacciarsi con l’altro per risolvere i problemi. Non serve a niente nascondersi dietro allo schermo. E soprattutto: ricordarsi che un abbraccio vale più di mille like su un social".