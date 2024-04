Mia cugina Rachele il circolo di lettura alla Ginestra

Giovedì 18 aprile, alle ore 17.30 nella Sala Storie d’Oggi al piano terra della Ginestra di Montevarchi, riapre il circolo di lettura e propone la lettura di "Mia cugina Rachele" di Daphne du Maurier (Neri Pozza, 2017). C’è tempo quindi per leggre il libro e partecipare. Siamo in Cornovaglia, metà Ottocento. Rimasto orfano a diciotto mesi, dopo la morte improvvisa dei genitori, Philip Ashley viene cresciuto dal cugino Ambrose, uno scapolo impenitente e non privo di una buona dose di misoginia. Per anni il loro ménage familiare scorre sereno e tranquillo e vano risulta qualsiasi tentativo da parte di amici e conoscenti di spingere Ambrose verso le gioie domestiche del matrimonio. Grande è, perciò, lo stupore di Philip nel ricevere una lettera da Firenze, dove da qualche anno Ambrose si reca a svernare per motivi di salute, in cui il cugino gli comunica di aver sposato una lontana parente, la cugina Rachele, vedova di un nobile italiano che è stato ucciso in un duello, lasciandola con un mucchio di debiti e una grande villa vuota.