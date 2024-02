"Mi ricandido per il Mann". Le nuove sfide di Giulierini

Una presentazione nella sua Cortona. Paolo Giulierini salirà domani alle ore 18 le scale di palazzo Casali sede del Maec da ex direttore, ma in veste di saggista e divulgatore pluri riconosciuto. Regalerà al suo pubblico un pomeriggio per parlare della sua ultima fatica editoriale "L’Italia prima di Roma. Sulle tracce degli antichi popoli italici". Giulierini illustrerà quanto sia fondamentale l’incontro di tanti popoli, di identità diverse, quale tratto caratterizzante della nostra storia ed elemento di ricchezza culturale per l’Italia.

"Gli italici – conferma l’autore - possono aiutarci a diventare veri italiani. Il nostro Paese appare il più delle volte erede per eccellenza della civiltà romana. Ma se percorriamo l’Italia da nord a sud scopriamo che prima ancora che Italiani siamo stati Italici: in ogni regione la toponomastica, i monumenti, i reperti archeologici, le tradizioni etnografiche, persino le abitudini alimentari e culinarie raccontano la storia di popoli che a partire dall’età del Ferro si sono frequentati, confrontati, scontrati. Celti, Veneti, Liguri, Etruschi, Sardi, Latini, Sanniti, Lucani, Piceni, Campani, Punici, Enotri, Siculi e molti altri hanno lasciato ovunque tracce preziose per capire com’era l’Italia prima dell’avvento di Roma".

Dopo la fortunata e intensa esperienza alla guida del museo archeologico di Napoli, Giulierini, a novembre dello scorso anno, è rientrato lavorativamente a Cortona e ha ripreso il suo ruolo da funzionario nell’ufficio cultura del Comune. "Sono mesi molto sereni e belli quelli trascorsi a Cortona da quando sono tornato – conferma Giulierini – gradualmente mi sono rimpossessato della materia e mi sto concentrando su alcuni temi legati al parco archeologico, alla valorizzazione del museo e più in generale alla valorizzazione del patrimonio culturale di Cortona. Penso ai percorsi legati alle chiese e ai grandi monumenti che partirà il prossimo 24 febbraio grazie all’iniziativa CortNarrando". Giulierini sta anche pensando al futuro.

Ha già annunciato che si candiderà nuovamente per il ruolo di direttore del Mann oggi passato in prima fascia. Parteciperà anche alla selezione per altri musei come l’archeologico di Firenze e il museo Reali di Torino. "Questo per me è un momento di riflessione, conferma ancora- sto piacevolmente portando in giro per l’Italia il mio volume e sono in attesa dell’uscita delle date dei concorsi legati ai grandi musei autonomi che spero possano arrivare la prossima primavera. Di certo per un buon periodo rimarrò nella mia amata Cortona e questo credo possa essere considerato per me un privilegio".