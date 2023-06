"Mi ricandido con la lista civica" Meoni non porge l’altra guancia Cortona, la sfida allo stop di Fdi

di Lucia Bigozzi

"Mi ricandido". Tono pacato ma fermo e un obiettivo già fissato nell’orizzonte delle amministrative 2024. Il sindaco Luciano Meoni punta al secondo mandato e vuole vincere "perchè tante persone ci incoraggiano e sono dalla nostra parte".

La "scomunica" di Fratelli d’Italia sul Meoni bis non lo scalfisce. Non cita mai direttamente Nicola Carini, uomo forte dei meloniani cortonesi e vicepresidente in pectore della Provincia, ma nelle pieghe del ragionamento il riferimento corre proprio al nome che Fdi calerà sul tavolo del centrodestra.

Meoni, cosa risponde a Fdi?

"Prendo atto dell’opinione di Fdi. Faccio notare che nel 2019 ho raqgiunto insieme alla coalizione 6400 voti, cioè più di quelli conquistati da tutto il centrodestra. Vuol dire che una parte del risultato si deve al valore aggiunto che ho rappresentato".

Sindaco al primo mandato. Che idea si è fatto sul no di Fdi alla sua ricandidatura?

"Rispetto le decisioni dei partiti ma quella di Fdi la considero affrettata, prematura e non corretta".

Lei punta al bis?

"Sì, mi ricandido con Futuro per Cortona, lista civica attrattiva e apprezzata dalla popolazione. Tuttavia, sono disponibile a lavorare per l’unità del centrodestra affinchè si trovi nella mia persona il collante per la nuova sfida, definendo a priori quelle che potranno essere le future deleghe".

Un contratto di governo?

"Ho in mente un accordo preventivo di legislatura che possa unire tutto il centrodestra e la lista civica. Se qualcuno pensava che in base alle percentuali nazionali dei partiti si potessero cambiare le giunte in itinere, si è sbagliato. Per come sono fatto io, non sarà mai accettato un concetto del genere".

Perchè?

"Ritengo serio considerare che le maggioranze nelle giunte si stabiliscono tutti insieme a urne chiuse e così restano per la legislatura. Non si rimodulano in base all’esito delle politiche. In Toscana abbiamo visto che chi ha il 30 per cento nazionale, a livello locale prende l’8. Voglio dire che nelle amministrative conta molto la persona".

È per questo che ha respinto l’idea del rimpasto?

"La composizione della giunta era frutto di un accordo iniziare con le forze politiche, esattamente come era stato per il presidente del consiglio comunale, espressione di Fdi".

Il segretario comunale di Fdi Vanni l’accusa di non aver coinvolto il partito nelle scelte strategiche e di aver respinto progetti e proposte. La replica?

"Probabilmente Vanni non si trova d’accordo con la stessa direzione del suo Circolo: ho chiesto che un loro consigliere partecipasse ai lavori preliminari della giunta, dando anche deleghe e la possibilità di rappresentare il Comune in altre situazioni. Non si è concretizzato per scelta del Circolo di Fdi, non certo del sindaco come testimoniano una serie di mail. Con il livello nazionale e regionale del partito ho un buon rapporto mentre a livello locale Fdi sta più dalla parte dell’opposizione che del governo".

Ha detto no anche all’avvicendamento chiesto dalla Lega.

"Ciò dimostra la mia coerenza e correttezza. Auspico tuttavia che in questi mesi ci sia un ripensamento dai partiti e si possa correre tutti insieme per mantenere il buongoverno di Cortona, dimostrato con i fatti. Ho un ottimo rapporto con Lega e Forza Italia".

Ma lei è sicuro del sostegno del centrodestra alla ricandidatura?

"Non ho certezza ma sono convinto ci sarà una forte revisione della posizione di Fdi. A meno che non si voglia andare al voto con due candidati e rischiare di perdere".

Il momento più bello del suo mandato?

"L’aver ricostruito un ambiente di lavoro che all’ìnizio ho trovato frammentato. Oggi c’è armonia ed entusiasmo: ogni mattina ricevo una bella carica di energia".