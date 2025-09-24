"Mi ha molestato sotto la doccia". Il racconto-choc di un minorenne in aula

AREZZOHa raccontato di fronte ai giudici di essere stato molestato nello spogliatoio di una palestra. Nuova udienza al tribunale di Arezzo per il procedimento che vede sul banco degli imputati un medico specialista: l’accusa nei suoi confronti è pesantissima: abusi su un minore nelle docce di una palestra cittadina. A ripercorrere la vicenda è stata la vittima che per prima ha denunciato la presunta violenza. Dopo di lui sono stati ascoltati anche il padre, la madre e il titolare dell’impianto sportivo. Il giovane, assistito dagli avvocati Eugenio e Tiberio Baroni, è tornato con la memoria a quel 16 novembre 2024, giorno in cui si sarebbero verificati i fatti. Il minorenne ha raccontato di aver percepito, già durante l’allenamento, delle attenzioni non desiderate nei suoi confronti da parte del professionista che esercita tra Roma e il Valdarno.

"Proprio per questo – spiegano i legali del giovane – ha detto di aver interrotto la sessione di allenamento e di essersi diretto nello spogliatoio. Poi però si è accorto della presenza nell’area docce dell’uomo". I due sarebbero rimasti da soli nello spogliatoio e, stando alla ricostruzione, il medico si sarebbe avvicinato con la scusa di regolare l’acqua e avrebbe palpeggiato il ragazzo. Immediata la reazione: il giovane lo avrebbe respinto con uno spintone ed è scappato. Turbato, ha deciso di raccontare tutto alla fidanzatina e al fratello, poi ai genitori. Da lì è scattata la denuncia. Il procedimento, seguito dalla pm Laura Taddei (nella foto), proseguirà con altre testimonianze e si avvierà verso la conclusione. La sentenza è fissata per il 18 novembre, a un anno esatto dai fatti: in quell’udienza anche l’imputato prenderà la parola e sarà ascoltato.

Luca Amodio