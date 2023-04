Mezzogiorno di fuoco in aula, attesa per le deleghe al centrodestra

Non c’è solo il voto sul piano che delinea l’azione del presidente Alessandro Polcri per i prossimi due anni, con tanto di proposta di "immediata eseguibilità". Tra i temi al centro della seduta del consiglio provinciale, convocato in Sala dei Grandi nella tarda mattinata (a partire dalle 12.30), ci sono questioni di altrettanto rilievo e tra queste la decisione sul mantenimento della partecipazione dell’ente nella Lfi. Tra i punti collegati, c’è la "revoca della delibera consiliare" risalente all’aprile 2010. Su questo si incardinerà il dibattito tra maggioranza e opposizione. Che poi si allargherà alle tematiche al centro delle interrogazioni consiliari. Ultima "voce" nell’ordine del giorno riguarda le "comunicazioni del presidente".

Formula generica che può contenere un ventaglio di opzioni. Ma la più attesa, a quattro mesi dall’elezione, resta la questione delle deleghe ai consiglieri di centrodestra. È possibile che proprio oggi, Polcri sciolga il nodo.