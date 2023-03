Mezzaquaresima, è il gran giorno La città invasa da 250 bancarelle

di Claudio Roselli

Pronta la "carica" dei 250: tanti sono, infatti, gli operatori presenti alle Fiere di Mezzaquaresima, che da stamani fino a domenica sera movimenteranno con piacere la città di Sansepolcro nell’edizione che segna il tanto atteso ritorno alla normalità piena.

E chissà che non ci scappi anche un gradito strappo alla regola dal punto di vista meteorologico, perchè al posto di pioggia e freddo stanno dominando sole e tepore primaverile, almeno nelle ore centrali.

Inizia per i biturgensi la caccia alla confezione di fichi secchi e alla fumante porchetta (perché questo impone la tradizione), che poi si estenderà alla piadina, ai croccanti e alle altre specialità – locali e nazionali – concentrate in piazza Torre di Berta, che nell’arco di questi quattro giorni cambia virtualmente la denominazione in "Piazza del Gusto".

Torna dunque anche il cibo a farla da padrone, con lo "street food" nel cuore del Borgo, ma torna anche – e soprattutto – la Fiera del Bestiame, vera causale storica della manifestazione. Il Foro Boario, che nella parentesi della pandemia è stato luogo di tamponi e vaccinazioni, si riprende il proprio ruolo e apre le strutture esterne ai protagonisti numero uno, i bovini di razza chianina (e non solo) e tutti gli altri animali, seppure adesso le normative stringenti finiscano semmai con lo scoraggiare gli allevatori a portare in esposizione i capi. Fiere al completo, quindi, in ogni ordine e settore: già evidenziato quello gastronomico, ricordiamo le produzioni di qualità del Mercatale in viale Armando Diaz e, sempre nel contesto logistico di Porta Fiorentina, il Salone di auto e moto e poi l’Artigianato in Bottega e i prodotti per l’edilizia in viale Vittorio Veneto; a Porta Romana, hobbistica e collezionismo e a Porta del Ponte agricoltura e giardinaggio. Per il resto – quindi via XX Settembre, via Niccolò Aggiunti e via Matteotti – spazio alle immancabili bancarelle.

Ma Fiere significa anche cambio di abitudini, specie per chi guida l’automobile; a parte i divieti di sosta con rimozione nelle zone adiacenti ai luoghi espositivi, sono stati istituiti diversi sensi unici al fine di favorire un numero maggiore di parcheggi ai lati: è il caso di viale Alessandro Volta in direzione di Porta Romana, di via Angelo Scarpetti in direzione del Foro Boario e di viale Barsanti e del successivo Viale Pacinotti in direzione di Porta Fiorentina.

Il senso unico è poi invertito in via San Puccio (si potrà andare da via dei Malatesta verso via Niccolò Aggiunti) e di conseguenza anche in via Santa Caterina, percorribile verso piazza San Francesco. L’afflusso di gente non mancherà, anche se ovviamente il clou è previsto per sabato e domenica.