Mette il ladro sui social "Rubava con noi in casa"

di Luca Amodio

Tanta paura. Per fortuna nessun danno e una misera refurtiva. E poi un appello su Facebook con il video del raid: "Entrano anche quando siamo in casa". È la sintesi del blitz notturno di due ladri in una abitazione nelle campagne di Montecchio del Loto, nel Cortonese. È mercoledì sera e mamma e figlio, di 7 anni, sono al piano superiore. Il piccolo dorme e la mamma guarda un film con le cuffie. Il babbo sta giocando a calcetto a Castiglion Fiorentino, tornerà a breve. Sono le 22.20. Sul retro, dalla finestra, al piano terra, entrano due persone, un uomo e una donna. Hanno il volto mascherato. La scena è ripreso dalle telecamere di sicurezza. I ladri forzano la finestra e vanno in soggiorno a caccia di refurtiva illuminando la stanza con una torcia.

Fanno con calma, rimettono a posto tutto quello che toccano ma non trovano un granchè. Prendono qualche braccialetto di poco valore, e mettono le mani sulla bora della proprietaria di casa: rubano i contanti, poche decine di euro. All’improvviso però il proprietario rientra. Sono le 22.40. Thomas Taddeo racconta la brutta esperienza: "Ho visto il cassetto dove tengo le medicine aperto, pensavo che il mio bambino avesse la febbre. Poi ho fatto qualche passo, c’era la luce della cameretta accesa, magari mia moglie si è dimenticata di spegnerla, mi sono detto. Poi ho visto l’ombra di una mano che faceva cenno di venire: pensavo mi volessero fare uno scherzo".

E invece no. Una donna, bassa di statura, ha iniziato a correre verso il bagno. Thomas è andato a vedere: "La porta era spalancata così come la finestra: in quel momento ho capito tutto". Panico. La chiamata al 112: i carabinieri hanno ispezionato la zona ma ormai i ladri se l’erano data a gambe. "E se mio figlio fosse stato sveglio? Si sarebbe trovato davanti i ladri? Cosa sarebbe successo?", si domandano Thomas e la moglie ancora sotto choc. Tutto è avvenuto mentre lei e il figlio erano a casa, le macchine in garage. "Mia moglie ha postato sui social il video della scena ripresa dalle telecamere, vorremmo dire ai nostri amici di stare attenti perchè ormai i ladri entrano anche se si è in casa". Arriva la chiamata di un vicino: "C’era una macchina che ha fatto diversi giri della zona quel pomeriggio". Forse quel giorno i ladri hanno studiato la zona.