Metamorfosi La letteratura si fa teatro a Pieve

di Angela Baldi

La grande letteratura si fa teatro al Comunale Giovanni Papini di Pieve Santo Stefano, dove prosegue la rassegna Metamorfosi organizzata da Laboratori Permanenti. In scena spettacoli che hanno come fulcro i libri, le grandi storie, la grande letteratura trasposta a teatro. Domani con replica in matinée alle 10.30 e in serale alle 21, in scena Giannino Stoppani in arte Burrasca della compagnia Settimo Cielo. Lo spettacolo racconta le vicende di Giannino Stoppani in Arte Burrasca, un bambino di dieci anni nella Toscana di fine ‘800, ispirato alla figura di Gian Burrasca. Una storia di riscatto, di crescita e formazione. Un viaggio rap, comico e poetico nella mente di un bambino felice e coraggioso. Uno spettacolo adatto a tutte le età e a tutte le epoche. Il 27 aprile alle 21 sarà la volta di Lettera a una professoressa di Chille de la balanza di e con Claudio Ascoli con la partecipazione di Sissi Abbondanza e Monica Fabbri. Da molti anni i Chille de la balanza si occupano di don Lorenzo Milani e di Lettera a una professoressa, libro simbolo della rivoluzione nella Scuola italiana negli anni ‘60. La "Lettera" dei Chille è nata in collaborazione con gli allievi della Scuola di Barbiana e il coinvolgimento di molte persone che collaborarono con Don Milani o ne studiarono l’opera. La messinscena è coinvolgente, con tre diversi momenti, a partire dalla storica Lettera, con la partecipazione attiva degli spettatori. Claudio Ascoli narra la vita di don Lorenzo. L’Imparar facendo è opera di Sissi Abbondanza che costruisce con gli spettatori una scultura assemblando materiali ed elementi dei luoghi milaniani, la SignoraB (Monica Fabbri) invita il pubblico a disegnare quanto accade nella serata-spettacolo.

Il 4 maggio alle 21 Il mio bacio era un melograno una coproduzione Laboratori Permanenti Festival delle Nazioni dedicato ai testi di Federico García Lorca a cura di Caterina Casini e Camilla Zapponi con le musiche di Stefano Garau in prima esecuzione assoluta, sul palco Caterina Casini, Massimiliano Auci e il violoncello di Catherine Bruni. Il 5 novembre alle 17,30 e il 6 novembre alle 10,30 ci sarà poi Moby Dick il rito produzione Seven Cults per la regia di Federico Vigorito.