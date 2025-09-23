Una Lega di pace e di governo

Gabriele Canè
Una Lega di pace e di governo
Arezzo
Cronaca"Metamorfosi": il Festival. Autobiografia ad Anghiari
23 set 2025
ANGELA BALDI
Cronaca
"Metamorfosi": il Festival. Autobiografia ad Anghiari

Si avvicina l’appuntamento con il Festival dell’Autobiografia 2025, in programma ad Anghiari dal 26 al 28 settembre, grazie come sempre all’organizzazione della Libera Università dell’Autobiografia. "Metamorfosi – Quando la scrittura cambia la vita" è il titolo e filo conduttore di questa edizione, così come indicato da Duccio Demetrio.

"Le metamorfosi che cambiano la vita – che lo scrivere di sé induce, promuove e racconta – costituiranno nelle giornate del Festival un’occasione culturale preziosa. Per ascoltare, scrivere, leggere e condividere insieme teorie, vicende, momenti, testi dovuti alla riscoperta del piacere e della libertà civile di scrivere la propria storia".

Il Festival 2025 inizierà ufficialmente venerdì 26 settembre alle ore 15 con i saluti del fondatore Duccio Demetrio, della presidente Stefania Bolletti e del sindaco di Anghiari Alessandro Polcri e si protrarrà fino alla domenica mattina.

Saranno tre giornate come sempre intense, caratterizzate dalla presenza di tanti illustri ospiti, a partire dalla giornalista e scrittrice Sandra Petrignani, a cui verrà consegnato il Premio "Città dell’Autobiografia" e dal filosofo Sergio Givone, che riceverà invece il Premio "Centro Nazionale Ricerche e studi autobiografici".

Tra i protagonisti del Festival 2025 anche Stefano Bartezzaghi, Paolo Jedlowski, Marco Ermentini, Tamara Baris, Raffaele Milani, Giampaolo Nuvolati, Gianumberto Accinelli, Roberto Francavilla, Stefano Raimondi, Gianfranco Bandini, Lorenzo Flabbi, Niccolò Nisivoccia e Nicoletta Polla-Mattiot che con le loro testimonianze approfondiranno i temi di questa edizione.

Venerdì mattina è in programma una doppia anteprima con Eva Rigonat, Daria Scarciglia, Maurizio Cimino e Carmen Squeo.

Il venerdì sera poi le passeggiate nel borgo accompagnate da esperienze di scrittura, il sabato alle 21:30 appuntamento con "Nel borgo dei canta-storie" e domenica mattina il concorso nazionale "L’albero delle ciliegie. Una storia tira l’altra".

Il programma si muove tra presentazioni di testi, tavole rotonde, esperienze di scrittura e ascolto, per mettersi in gioco in prima persona in brevi esperienze di scrittura e momenti di condivisione. Il Festival è organizzato con il patrocinio del Comune di Anghiari, il sostegno di Associazione Pro-Anghiari, Banca di Anghiari e Stia Credito Cooperativo, Busatti e Vie di Anghiari.

