Mestieri sul filo del telefono Largo ai periti elettronici

1 PERITO ELETTRONICO

Azienda nel settore delle telecomunicazioni cerca figura per l’installazione e della gestione di Pbx Voip in Cloud e On premises, per la realizzazione di nuovi impianti telefonici, e la successiva installazione e configurazione degli apparati. Richiesta esperienza di sistemista informatico con conoscenza delle architetture di rete, capacità di affrontare e risolvere le problematiche dei sistemi, conoscenza di server linux e windows, configurazione e gestione degli interventi sulle piattaforme dedicate. Lavoro full time, a tempo indeterminato. Sede Arezzo. Codice: AR-191863. Scadenza: 5 giugno.

1 VERNICIATORE

Azienda metalmeccanica ricerca verniciatore. Lavoro full time, a tempo determinato. Sede Bibbiena. Codice: AR-191570. Scadenza: 31 maggio.