Messaggio di pace alla Verna

Ha scelto il nome del santo poverello, quello che il 17 settembre 1224 alla Verna fu segnato nel corpo dalle piaghe del crocifisso. L’invito del vescovo Andrea a papa Francesco per gli 800 anni dalle stimmate è il riconoscimento del valore universale dei valori del patrono d’Italia. La storia, però, sembra ripetersi. Quando Francesco giunse in Casentino era convinto di aver sbagliato tutto in una vita spesa dietro a un sogno evangelico che falliva. La sua missione di pace in Terra Santa non fece effetto: cristiani e musulmani erano tornati a combattersi.

Dopo otto secoli il testimone del santo è passato nelle mani di un Papa francescano che vive, dolente, il tempo di guerre che non finiscono mai. La Verna, nel frattempo, lo aspetta.