Messaggio anti-violenza. L’incontro di Forza Italia

Una lunga scia di sangue, da Nord a Sud Italia. Da inizio anno a oggi si contano, purtroppo, già 29 omicidi di donne: nasce sulla scorta di questi numeri l’iniziativa "Fiori recisi" che si svolge domani alle ore 16 al Menchetti del parco Pertini di viale Giotto.

La violenza sulle donne è un fenomeno trasversale alle classi sociali e alle culture; i dati statistici raccolti dall’Onu dicono che una donna su cinque subisce nel corso della sua vita almeno un episodio di violenza e, oltre il 75% delle violenze si generano all’interno della famiglia ad opera del marito, convivente, amante, fidanzato, partner o ex partner.

Capita a volte che gli autori di violenza siano anche i genitori o altri congiunti che commettono violenza per questioni di genere: ad esempio per obbligare le donne a matrimoni combinati o perché queste non si sottomettono a comportamenti imposti dalla religione, dalla società e dalla morale familiare. Ed è una violenza che ha mille facce, infatti, si può manifestare come violenza fisica, psicologica, sessuale, economica, sociale.

In questo incontro si parlerà ad esempio della app #mai sole. Un’applicazione per tutti i dispositivi tecnologici, che

offre alle donne la possibilità

di avere un servizio di assistenza e di sostegno telefonico costante e immediato, anche

a telefono spento.

Durante l’incontro "Fiori recisi" di domani sarà poi fatta la proposta di istituire in seno alle forze dell’ordine una sezione dedicata, con personale specializzato, che risponda alle richieste di aiuto delle donne. All’incontro “Fiori recisi”, organizzato dal settore Azzurro donna, di Forza Italia porteranno il loro contributo l’onorevole Catia Polidori, il Centro antiviolenza Pronto donna con Loretta Gianni ed Edi Cassioli,

le ispettrici della polizia municipale Franca Bertolotti e Maria Romano, la criminologa Maria Elena Mungo, la responsabile dello sportello “Vanessa” Silvia Faltoni,

Roberta Pitti rappresentante

dell’Ordine delle professioni infermieristiche.

I lavori saranno aperti dal saluto Sabrina Di Milo, coordinatrice provinciale Azzurro Donna, Bernardo Mennini, coordinatore provinciale di Forza Italia, Federico Scapecchi, assessore allo Sport del Comune

di Arezzo. A coordinare

gli interventi la giornalista Antonella Di Tommaso.